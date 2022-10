El Real Madrid muere en la orilla tras una espectacular remontada y pierde ante el Barça

El FC Barcelona rompió su mala dinámica con un sufrido triunfo frente al Real Madrid. Los de Jasikevicius cimentaron su primera victoria en la Euroliga en la primera mitad, donde se marcharon con diez puntos de ventaja en el electrónico. Sin embargo, Deck, con un final superlativo, estuvo a punto de dar al traste con el sueño local, pero el tiro de Llull no entró. De esta manera, los culés rompieron la triunfal racha de los blancos y evitaron otro descalabro más tras un dubitativo comienzo de temporada. [Narración y estadísticas: Barcelona 75 - 73 Real Madrid]

El marcador fue una constante a favor del Barcelona. Los locales, con un inicio esperanzador, lideraron el partido gracias a las acciones de un inspiradísimo Satoransky, 12 puntos y 7 rebotes para 22 de valoración,y el acierto de Kalinic. Los culés sacaron rédito al triple para poner tierra de por medio en el marcador. El Real Madrid era Deck el único que veía aro con asiduidad, pero sólo no pudo hacer mucho ante el ímpetu rival.

El conjunto dirigido por Chus Mateo poco pudo hacer ante el acierto de los culés. La ausencia de Tavares bajo los aros la aprovechó a la perfección Sanli para campar a sus anchas y hacer de las suyas en los tableros. Tobey y Laprovittola rompieron el partido para los suyos con triplazos estratosféricos.

Deck atacando la canasta. Real Madrid

El último arreón madridista con Cornelie y Causeur puso en un aprieto a los de Jasikevicius. El francés encontró la inspiración a la hora de atacar el aro en los minutos finales e hizo creer a los suyos con la victoria. Y Deck se cargó el equipo a la espalda en los últimos instantes, sin embargo, la distancia culé era ya demasiada para darle la vuelta al partido. El Barça, sufriendo, se estrenó en la Euroliga frente a su máximo rival.

Dominio culé

El Barça sabía que no podía dormirse en los laureles si quería ganar el partido. Y poco tardaron en demostrar su ímpetu por sumar su primer triunfo en la Euroliga. No llegaban en buen momento al Palau, pero como si no fuese así. Satoransky y Kalinic fueron los primeros en armar sus brazo y encontrar el aro rival con facilidad.

El checo se mostró desatado en los primeros compases, donde el triple fue un arma fundamental del Barça para cimentar su ventaja en el marcador. El Madrid vagaba ante un rival que no le perdonaba. Laprovittola demostró su instinto asesino y le dio forma al primer parcial(min. 5, 16-6).

El entrenador del conjunto merengue, Chus Mateo, buscó virar el rumbo del partido con cambios desde el banquillo. La cosa pareció mejorar con la entrada de Tavares en pista y todo empezaba a carburar dentro de la estrectura madridista. Sin embargo, esto era un duelo de pizarras y no tardo en llegar la respuesta de Jasikevicius.

Hezonja entrando a canasta.

El lituano se las ingenió para sacar a Tavares de los tableros y abrir la cancha para la llegada de los refuerzos culés. Ahí fue donde Kalinic aprovechó la ocasión y cerro el cuarto con una ventaja de nueve punto (min. 10, 24-15).

El segundo cuarto fue otro tira y afloja más entre ambos. Con la anotación más bien baja, ante la intensidad defensiva de los dos, fueron Llull y Tavares los que encontraron libertad para anotar. Y volvieron a su a poner en aprietos a los culés. Punto a punto, canasta a canasta (min. 14, 30-27).

Pero el Barça no iba a dejarse llevar y ver cómo le remontaban una vez más. Vesely percutió una y otra vez ante la ausencia de Tavares y ahí tuvo un filón el Barça que le permitió irse con ventaja al descanso y Laprovittola se mostró como el mejor apoyo de su pívot (min 20, 40-30).

Acción y reacción

Los de Jasikevicius salieron con la misma intensidad que al comienzo del partido tras el paso por los vestuarios. Puso la directa con el buen hacer de Sanli, que campaba a sus anchas por la zona. El '5' sacó una otra vez su acierto anotar (14 puntos) para colocarse como el máximo anotador culé. Y con él, la ventaja creció en el marcador nuevamente (min. 25, 49-36).

Pero el Real Madrid es de esos que nunca se rinde. Emergió la figura de Hezonja que con un triple y un genial reverso colocó a los suyos más cerca en el marcador. Llegaba el final del tercer cuarto y el conjunto merengue no estaba todavía sobre la lona (min. 30, 63-52).

Y llegó un último cuarto de locura. Un vaivén de emociones. Un carrusel de canastas para unos y para otros, que acabó con el corazón en un puño. El Barça se lanzó a por el partido sin rechistar, sin querer sorpresas de nuevo en los instantes finales. Sanli seguía siendo la máxima referencia culé en cuanto a la anotacion y Satoranski seguía los mandos de la nave. Se alcanzó la máxima en el marcador (min. 33, 69-52).

Y a partir de ese momento, el Real Madrid borró de la pista a su rival con el arreón de Cornelie y Causeur. Deck se reafirmó con uno de los mejores jugadores de Europa al echarse el equipo a la espalda. Sacó canasta tras canasta y nadie podía pararle al otro lado de la pista. La desventaja crecía, los nervios culés también. Y con todo, se llegó 75-73 a la última jugada, ahí fue Llull el que ejerció de brazo ejecutor. No acertó con su triple y la agónica victoria se quedó en Barcelona. La primera en la Euroliga para los culés, una remontada madridista que se quedó en el casi.

Barcelona 75- 73 Real Madrid

Barça (24+16+23+12): Satoransky (12), Laprovittola (8), Kalinic (7), Tobey (8), Sanli (14) -equipo inicial-, Da Silva (2), Paulí (-), Vesely (13), Abrines (1), Higgins (2), Jokubaitis (8) y Nnaji (-).



Real Madrid (15+15+22+21): Rodríguez (-), Hezonja (9), Deck (21), Yabusele (7), Cornelie (12) -equipo inicial-, Causeur (5), Abalde (-), Poirier (2), Tavares (6), Llull (6), Ndiaye (-) y Musa (5).



Árbitros: Borys Ryzhyk (UCR), Olegs Latisevs (LET) y Milan Nedovic (SLO). Sin eliminados.



Incidencias: partido de la segunda jornada de la Euroliga disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 7.511 espectadores

