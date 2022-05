El Real Madrid alarga su racha ante el Joventut y se aferra a la segunda plaza de la Liga Endesa

El Real Madrid se impuso al Joventut de Badalona en un igualado partido en el WiZink Center. El equipo de Pablo Laso se gustó en ataque, pero llegó a sufrir en defensa en el tramo final. La veteranía de Tomic hizo daño a su exequipo y el croata llegó a igualar el partido a 83. La sangre fría del cuadro local, con Hanga y Yabusele como líderes anotadores, dejaron el triunfo en la capital. [Narración y estadísticas: Real Madrid 99-89 Joventut]

El equipo merengue llegaba a la jornada liguera con la alegría y tranquilidad de haber alcanzado la Fnial Four. El Real Madrid, además, lo hacía con cierto descanso tras ese triunfo el pasado martes. Maccabi ya era historia y toda la atención estaba puesta en afianzarse en la segunda posición de la Liga Endesa. El Joventut, amenazando ese objetivo, iba a poner las cosas difíciles.

El conjunto entrenado por Carles Duran cumplió con las expectativas y dio la batalla en Madrid. A pesar de los altibajos sufridos y de que los merengues llegaron a estar en varias ocasiones por encima del +10, la Penya se metió en el partido con Willis y Ante Tomic dirigiendo el intento de remontada.

Remontando la línea de fondo

Los catalanes no aprovecharon las oportunidades y el 83 iguales que dibujaron en el tramo final se esfumó. El Joventut no supo controlar los momentos para adelantarse en el marcador y tras un arreón de Sergio Llull se despidió de sus opciones. El Real Madrid sigue segundo con una diferencia de dos triunfos respecto al Joventut.

El Madrid lidera fácil

El inicio de partido no fue espectacular en cuanto a intensidad se refiere. En ese aspecto el Real Madrid se mostró algo superior. Y esos segundos de superioridad fueron suficientes para empezar a marcar el ritmo del encuentro. Yabusele comandó las primeras ofensivas y, junto a Causeur, llevó al equipo merengue al 12-8. Los de Pablo Laso se fueron acomodando. El buen movimiento de balón y el acierto de cara a canasta se transformó en el 20-11.

Carles Duran paró el juego tras esa primera advertencia de rotura. Y lo hizo bien, aunque la reacción tardara en llegar. Pau Ribas dio un paso al frente y el Real Madrid continuó con su estrategia. Sin excesiva tensión, y con un partido alto en anotación, el cuadro merengue cerró el primer cuarto con un 29-23 tras un mal último minuto.

Las sensaciones en el WiZink Center eran extrañas. El Real Madrid ganaba y con cierta comodidad. Pero ni la intensidad era la esperada ni el Joventut se acababa de borrar del partido. Por ello, a la mínima que el ataque se atascó, la Penya intentó recuperar todo el tiempo perdido.

Abalde intentó darle esa chispa de velocidad al Real Madrid. No lo terminó de conseguir. Y, además, el Joventut fue acercándose sin prisas con Tomic y Feliz como máximos exponentes. A falta de dos minutos, Tomic empató a 42 e hizo realidad lo que se venía advirtiendo. Pese a un golpe final del Madrid, Joel Parra logró con un mate sobre la bocina mandar el partido al descanso con un 47-46.

Hanga desbarata al Joventut

El alero húngaro ejerció de líder durante toda la segunda mitad. Bien como base, como referencia defensiva o rompiendo los planes de la Penya desde el perímetro. El partido fue partido hasta que Hanga quiso. Por ello, al poco de reanudarse el juego el Real Madrid volvió a poner tierra de por medio.

El ex del Barça castigó desde el triple a un Joventut que no encontraba respuesta. Primero con el 59-51 y luego con un 62-53 que le dejaba con 16 puntos en su cuenta particular. El colchón era suficiente para apagar las alarmas y acercarse al triunfo. Sin embargo, pese al 79-69 del tercer cuarto, aún habría una repetición más de guion a favor de los de Carles Duran.

El último cuarto, como el resto del encuentro, contó con un Real Madrid que cuando quería podía. Todo parecía ir hacia la sentencia definitiva tras un triple de Deck. El Madrid movía con acierto el balón y la defensa de la Penya, cambiando a la zona, no funcionaba. Sin embargo, cuando esa sorpresa de los de Duran encontró resultados, el partido se volcó para los catalanes.

Tomic dominaba en el poste y Yabusele lo podía frenarle. El croata puso el 83-83 a pocos minutos para el final. Y, como ocurrió con anterioridad, el miedo pudo con el Joventut. Un tiempo muerto bastó para que Sergio Llull rompiera los esquemas verdinegros. En un primer momento con el 88-83. Luego con un 93-83 a cuatro minutos. El Joventut, siempre moviéndose en esa barrera de los diez puntos de desventaja, se quedó sin tiempo para asaltar la segunda posición.

Real Madrid 99-89 Joventut

Real Madrid: Williams-Goss (4), Causeur (11), Hanga (20), Yabusele (17), Tavares (7) -quinteto inicial-, Poirier (16), Llull (10), Deck (3), Abalde (5) y Randolph (6).

Joventut de Badalona: Vives (4), Feliz (11), Busquets, Tomic (25), Willis (12) -quinteto inicial-, Parra (9), Ribas (15), Paul (2), Birgander (6), Bassas (5) y Maronka.

Parciales: 29-23 | 18-23 | 29-23 | 23-20

Árbitros: Daniel Herrezuelo, Juan de Dios Oyón y Fabio Fernández. Sin eliminados.

Incidencias: partido de la trigésimo primera jornada de la Liga Endesa disputado en el WiZink Center (Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid) ante 6.305 espectadores. Antes del inicio del encuentro se guardó un minuto de silencio en memoria del colombiano Fredddy Rincón, y de Fernando Túnez, ambos exjugadores del Real Madrid de fútbol

