La magia de Heurtel y un canastón de Yabusele le bastan al Real Madrid para tumbar a un gran Maccabi

El Real Madrid sigue sin freno en la Euroliga tras ganar al Maccabi en el WiZink Center. El equipo entrenado por Pablo Laso comenzó dominando, pero un mal final de primer cuarto inició una dinámica favorable a los macabeos. Thomas Heurtel, clave siempre que estuvo en el parqué, dirigió al equipo hacia una remontada de nueve puntos y un triunfo en los últimos segundos. [Narración y estadísticas: Real Madrid 72-70 Maccabi]

La noche parecía plácida para el Real Madrid. El Clásico de Europa se iba a poner favorable a los locales muy pronto. El equipo de Laso corría y dominaba bajo aros. Una mezcla perfecta para que, con los puntos de Yabusele y Hanga, el marcador no tardara en reflejar un 12-6 sin demasiadas complicaciones. El cuadro merengue no sufría, no encontraba barreras. A medio gas se estaba gustando y el 16-6 así lo confirmó. Sin embargo, el ascenso fue tan rápido que la caída dejó inconsciente al Real Madrid.

El tiempo muerto del Maccabi cambió por completo las tornas y marcaría el devenir del partido. DiBartolomeo se echó el equipo a la espalda y, a pesar de las buenas defensas del cuadro merengue, consiguió recortar distancias con el 18-12. Lo peor llegaría en los últiomos segundos del cuarto, cuando un 3+1 dejó a los madridistas sin opción de reacción y con un 20-18 que parecía otro partido diferente.

Wilbekin, ya en el segundo cuarto, dio un paso al frente e hizo todo lo que no pudo en los primeros diez minutos. Desde el triple adelantaba por primera vez a los suyos, que ya disfrutaban con un 24-25. Y con el balón en sus manos, le impimió al Maccabi ese extra de velocidad y dureza en ataque que estaban echando de menos. El Real Madrid, todo lo contrario, se estancaba sin solución alguna en ataque. Ni las mandarinas de Llull ni el músculo de Poirier estaban activados.

Por si fuera poco, el potencial defensivo que acostumbra a aportar Yabusele se desconectó por completo. La atmósfera estaba perfecta para que Maccabi se viniera arriba. El 34-34 apenas evolucionó y, cuando los visitantes conseguían irse al 34-38, una gran jugada de equipo terminó con un triple de Rudy Fernández y un 37-38 que evitaba el desastre antes del descanso.

Yabusele salva al Madrid

El paso por vestuarios, lejos de despertar al Real Madrid de la siesta del primer cuarto, no hizo más que reafirmar que lo del Maccabi iba en serio. El equipo israelí estaba frenando el encuentro a su antojo. La velocidad que suele gustar a los de Laso no hacía acto de presencia y el ritmo de juego estaba más embarrado que nunca. Era el momento ideal para poner en funcionamiento el asalto al WiZink Center.

Heurtel volvió a pista y el Real Madrid consiguió subir las pulsaciones de su intercambio de balón. Sin embargo, no era suficiente ante un panorama de pocos puntos en los que el Maccabi tampoco acababa de romper. Ahí, tras la aparición de Blayzer, todo cambió. El exterior acertó dos triples sin fallo y catapultó a los suyos hasta el 50-59. Era la máxima del partido y la conseguían justo antes de ir al último cuarto. Solo quedaba remontar para el equipo local.

El Real Madrid, haciendo valer el poder del público y su experiencia en momentos de tensión, siguió el plan perfecto para salvar los muebles en la capital. Primero subió el nivel endefensa. Poirier, por su parte, dio un paso para empezar a ganar terreno en la pintura e incluso anotar lejos de ella (58-63). Y cuando la remontada parecía que se frenaba por la anotación de Evans (58-65), la magia de Heurtel envolvió la pista. Primero para el 63-65. Poco después para un triple que daba el 68-67. Y, finalmente, con su pase a Yabusele para el 72-70 final. El equipo merengue sigue con un 11-2 de global y llegará a El Clásico ante el Barça en plena forma europea.

Real Madrid 72-70 Maccabi

Real Madrid: Heurtel (15), Hanga (7), Yabusele (15), Tavares (9) y Taylor (2) -equipo incial-, Williams-Goss (4), Causeur (4), Rudy (3), Abalde, Poirier (11) y Llull (2).

Maccabi: Wilbekin (14), Evans (10), Williams (8), Taylor (4) y Zizic (10) -equipo inicial-, Caloiaro (2), Reynolds (8), Sorkin (2), Dibartolomeo (4), Blayzer (6) y Nunnaly (2).

Parciales: 20-18 | 17-20 | 13-21 | 22-11

Árbitros: Robert Lottermoser (ALE), Gytis Vilius (LIT) y Emin Mogulkoc (TUR). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Euroliga de baloncesto disputado en el Palacio de Deportes (WiZink Center) de Madrid ante 6.941 espectadores. Antes del partido, Walter Tavares recibió el trofeo como MVP de la Euroliga del mes de noviembre de manos del mítico Clifford Luyk

