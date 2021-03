Tavares no tiene fin: el Real Madrid gana en Vitoria y acalla las críticas

El Real Madrid se llevó un triunfo muy importante, más a nivel anímico que en lo que respecta a la clasificación, gracias a un enorme Tavares. El pívot merengue secó por completo al Baskonia, que no encontró en ninguno de sus interiores un remedio para parar al caboverdiano. [Narración y estadísticas: Baskonia 74-85 Real Madrid]

El duelo comenzaba con el Real Madrid marcando los tiempos. Y, cómo no, con Edy Tavares liderando. El pívot no sabe lo que es fracasar en las últimas semanas. Siempre se salva. Siempre salva. En Vitoria tenía todo un reto: Fall, Diop y Jekiri contra su magnitud. Y pudo con todos. Primero estrenando el marcador, luego taponando a Jekiri y finalmente para, al son de Alocén, poner el 4-10 en el marcador.

El Real Madrid se estaba gustando y aplicaba un juego rápido en el parqué del Buesa. Ivanovic pedía tiempo muerto y, sin sorpresas, explotaba con sus jugadores pidiendo intensidad defensiva. Gritos que tenían que hacer efecto, pero que no terminaron de generar el impacto previsto. Baskonia recortó con el 8-13 tras la entrada de Fall a la pista, pero los triples de Deck alejaron a los blancos con un 8-16. El ritmo no decrecía lo más mínimo y el cuadro blanco alargaba el parcial hasta el 12-22. Polonara y Vildoza, sin embargo, lograron apretar justo al final con el 20-27.

El @RMBaloncesto juega a su antojo.

¡Matazo de Tavares aprovechando el gran pase de Taylor!#LigaEndesa pic.twitter.com/KW1j04Q3Hk — Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) March 14, 2021

Esa dinámica podía favorecer a los de Ivanovic, pero era la tarde del Real Madrid. La multitud de opciones en ataque no tenían respuesta en el bando vasco. Y, cuando no era Tavares, Causeur aprovechaba para romper. 20-30 del francés y el toma y daca que se instauraba en la pista. Diop, acertado también en el triple, puso el 27-36 evitando que los de Laso rompieran, pero un Trey Thompkins con cambio de look sacaba provecho de su dominio en el poste para asegurar la diferencia.

El segundo cuarto terminó, como el primero, con Luca Vildoza dejando una de las suyas. El argentino, de lo mejor de un Baskonia intermitente, cerró la primera mitad con el 36-45 y dejando con algo de vida a los suyos. Tocaba remontar, peor el Madrid no había sentenciado.

El Madrid sufre y aguanta

El tercer cuarto fue de Baskonia. De hecho, el único que consiguió llevarse del duelo ante el Real Madrid. Todo gracias aun Diop que continuaba tirando de un carro que cada vez pesaba más. Porque los de Laso, nada más salir, se fueron hasta los 52 puntos. Diop rompería la sequía para el 39-52. Y él mismo, ante un Madrid que no bajaba el ritmo, soportaba los golpes visitantes con Causeur como instigador (45-59). Los errores de Laprovittola, desquiciado desde que en el primer cuarto fallara una defensa ante Vildoza, permitieron a Henry poner a los suyos a ocho e incluso a seis (60-66)

Sin embargo, ni la presión de un Baskonia que creyó hasta el final ni la guerra en la zona contra Tavares fue suficiente. El interior dominó en todo momento y continuó mejorando sus números individuales. Ese resultado, apretado teniendo en cuenta el +16 que llegó a disfrutar el conjunto capitalino, lo cambiaba todo. Pero el propio Tavares, Deck y los aciertos de Carroll en el perímetro acabaron con las dudas. Pasado el ecuador del último cuarto, los de Laso lograron un +23 y Baskonia se quedó atado de pies y manos.

Triunfo valioso para el Real Madrid, que sigue líder en Liga Endesa, y que además se recupera tras el varapalo de Euroliga ante el Barcelona.