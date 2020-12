Luka Doncic, año 3: trato de estrella por parte de la NBA y carrera hacia el MVP y el anillo

@luka7doncic & @J_Rich1 combine for 5⃣0⃣ to lift the @dallasmavs! #NBAPreseason



Luka: 27 PTS, 8 REB, 4 AST

J-Rich: 23 PTS (5-6 3PM), 7 REB pic.twitter.com/M4rsR9o75D