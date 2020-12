Nadal y su pasión por el Real Madrid: su tío Toni revela su último enfado con el VAR

Rafa Nadal siempre ha hecho gala de su madridismo y lo vive como un aficionado más. Ya sea celebrando los éxitos más grandes conquistados por el Real Madrid o sufriendo en los momentos más difíciles, el tenista de Manacor intenta no perderse ningún partido de su equipo. Sobre ello ha hablado en una entrevista su tío Toni Nadal, quien ya 'fichó' por la candidatura de Víctor Font a la presidencia del Barcelona.

En una entrevista con el periódico alemán Sueddeutsche Zeitung, Toni habla de algún momento de tensión que ha vivido Rafa por el Real Madrid. Recuerda un episodio cercano en el tiempo, hace solo unas semanas, cuando el equipo que dirige Zinedine Zidane cayó derrotado contra el Valencia en un choque que contó con tres penaltis señalados a favor del conjunto che.

"A Rafa le molestó el VAR cuando hubo tres penaltis contra el Real Madrid en Valencia", cuenta Toni Nadal en el periódico alemán. Parece que Rafa Nadal no estaba de acuerdo con las decisiones tomadas por el videoarbitraje, aunque no ha sido la única vez que un resultado en contra del conjunto blanco hace enfadar o indigna a la leyenda de la raqueta.

Nuestro socio de honor @RafaelNadal sigue agigantando su leyenda. Los madridistas de todo el mundo nos sentimos orgullosos del 1⃣3⃣ veces campeón de @rolandgarros. ¡Enhorabuena, Rafa! Eres un ejemplo. #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 11, 2020

Toni Nada también ha recordado una anécdota para representar el modo en el que Rafa vive el fútbol: "Recuerdo especialmente ese Clásico en 2017 cuando estábamos en Montecarlo y Messi marcó el gol de la victoria en el último minuto", dice. Y sigue: "Rafa había ganado el torneo el mismo día y luego el Clásico casi le arruina el día", admite sobre el sentir de su sobrino aquel día.

Toni Nadal y Rafa Nadal durante un entrenamiento en Río de Janeiro. Clive Brunskill Getty Images

Entrenador de Rafa

Además de fútbol, Toni Nadal también habló de su relación como entrenador con Rafa, que se acabó en 2017: "Había llegado a creer que mi contribución ya no era necesaria", dijo. "He sido un entrenador muy exigente toda mi vida. Pero siempre fue mi objetivo educarlo para que se exigiera todo de sí mismo", cuenta sobre aquella etapa.

Sobre si lo echa de menos, fue sincero: "No, tuve mucha suerte de entrenar a un gran jugador que también es mi sobrino. Lo disfruté y me siento agradecido por ello también. Pero me gusta entrenar a los niños, porque tengo la sensación de que puedo darles más que a mi sobrino", señala.

