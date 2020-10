Kroos: "Nunca hemos dudado de Zidane, ganamos y perdemos juntos"

Después de la victoria en El Clásico, el Real Madrid se enfrenta al Borussia Mönchengladbach en Alemania. Un duelo en el que los blancos saben que no pueden perder después de caer en la primera jornada frente al Shakhtar Donetsk. En la previa del encuentro de la Champions League, Toni Kroos ha comparecido ante los medios de comunicación junto a Zinedine Zidane.

Solo vale ganar

"Ya sabemos la importancia que tiene con la derrota en el primer partido contra el Donetsk. Sabemos la presión para ganar mañana".

Fe en Zidane

"Yo creo que nosotros nunca hemos dudado de Zidane. Ganamos y perdemos todos juntos. Lo fácil es señalar a alguien y hablar, pero nosotros no somos así".

Zidane y Kroos analizan en rueda de prensa el Borussia Mönchengladbach - Real Madrid

Retirada de blanco

"Bueno, siempre me gusta volver a Alemania, es mi país y es mi idioma. Es más fácil para mí. Pero siempre he dicho que disfruto mucho en el Real Madrid y me gusta mucho Madrid, estoy feliz aquí. Mi idea es terminar mi carrera aquí. Claro que ha habido ofertas en estos seis años, pero estoy feliz en el Real Madrid y nunca las he escuchado. Quiero acabar aquí".

No falta la motivación

"No es algo de motivación. Después de las derrotas hablamos entre nosotros y creemos que no es falta de motivación. A veces las cosas no salen. Sabemos que un Clásico siempre es especial, pero ya vimos la temporada pasada que La Liga las ganas contra los equipos pequeños. Muchas veces jugamos bien contra el Barcelona, pero perdemos puntos contra equipos más pequeños. A veces las cosas no nos salen como contra el Cádiz. Al Donetsk no le puedo considerar un equipo pequeño porque en la Champions no hay equipo pequeño. La derrota nos hace tener más presión aquí".

Siempre piensa en mejorar

"Yo siempre intento mejorar, nunca voy a parar de hacer eso. Esta es la clave para jugar en este nivel muchos años. Quieres mejorar cada vez. La última temporada marqué más goles, pero esta no es mi primera idea. Yo puedo dar otras cosas al equipo que son más importantes, pero a veces también lo es, llegar y hacer goles. Pero mi función es dar juego, controlar... pero si marco goles, mejor".

Deben jugar mejor

"Creo que contra el Cádiz ninguno jugamos a nuestro nivel, yo el primero. Si haces eso, pues no sale. Da igual el rival. Si juegas así, pierdes hasta contra un equipo de Tercera División. Contra el Donetsk falló la confianza después del primer gol de ellos. Pero nosotros nunca nos rendimos, es lo que se vio el sábado. Si perdemos dos partidos, intentamos cambiar la situación. Aunque tampoco es que todo esté bien ahora, ganamos un partido, pero tenemos un partido mañana. Creo que tenemos que jugar mejor que el sábado para ganar mañana".

Sin miedo

"Miedo, no. Miedo no hay en el fútbol para mí. Es verdad que solo hay seis partidos en esta fase y si empiezas con una derrota ya tienes presión. Pero yo confío en nosotros y creo que va a salir mejor que en los partidos que perdimos".

Críticas

"Si juegas para el Real Madrid es así. Tienes que aceptar que si pierdes partidos hay críticas. Puede que haya más críticas que en otro club, pero es así. Hay que reaccionar y hemos reaccionado bien. Ahora tenemos que seguir".

El Bayer, el mejor

"El Bayern Múnich es el mejor equipo del mundo ahora mismo. Si ves cómo juegan, ganaron la Champions también. Nosotros ya vivimos eso, ¡eh! Fuimos los mejores durante tres años, pero es normal que no puedas hacer eso durante diez años. Pero esto puede cambiar rápido. No tengo dudas de que podamos volver a eso en poco tiempo, para eso trabajamos cada día. Hacer nuestro trabajo día a día es lo más importante. Cada partido lo utilizamos para mejorar, calidad tenemos".

Ambición

"Si tienes cuatro quieres ganar cinco. Es lo que tiene esta competición, siempre quieres ganarla. Yo quiero volver a ganarla, quiero ganar la quinta Champions".

Sobre el Gladbach

"Creo que el equipo en general es muy bueno, son muy rápidos y tienen muy buena pegada. Llegan, es un buen equipo y estoy seguro de que va a ser muy difícil mañana".

