Odegaard, un mes de baja por una rotura en el sóleo

El Real Madrid sigue acumulando bajas en una enfermería que no para de llenarse. Cada vez que un jugador blanco puede salir para intentar volver con el equipo, un compañero hace el camino contrario y ocupa su puesto. El último en entrar, o más bien, en saber cuanto tiempo estará en ella, es Martin Odegaard, que estará fuera alrededor de un mes.

El futbolista noruego del Real Madrid se quedó fuera de la convocatoria en el partido frente al Cádiz CF por unos problemas musculares. El jugador venía de cuajar buenos minutos en su selección junto a su inseparable compañero Haaland, pero acumuló un excesivo desgaste que le han pasado factura.

El conjunto blanco sabía que Odegaard había llegado algo cargado de la concentración con Noruega y por eso intentaron tener toda la precaución del mundo con él, sin embargo, no fue suficiente. El jugador se resintió de esas molestias en el último entrenamiento del equipo antes de la derrota contra el equipo cadista.

Courtois, Kroos, Modric, Odegaard y Mendy entrenando con el Real Madrid

Ahí empezaron los problemas del noruego y de su técnico, Zinedine Zidane, que se han agravado con las pruebas médicas a las que se ha sometido el jugador este lunes y que han confirmado la lesión del jugador, confirmando los peores pronósticos, ya que el futbolista del Real Madrid tiene una rotura muscular en el sóleo.

No se han comunicado de manera oficial el tiempo de baja que podría estar Odegaard, pero todo hace indicar que podrían ser incluso cuatro semanas, por lo que el noruego no solo se pierde el debut en Champions y el Clásico, sino que también estará fuera durante los primeros compromisos europeos del equipo y no regresará hasta el parón del mes de noviembre, momento en el que debería estar recuperado de su dolencia.

De esta forma, se confirma una vez más la mala suerte de Odegaard en su regreso al Real Madrid tras pasar la última temporada cedido en la Real Sociedad. A pesar de que Zidane le ha dado confianza y minutos en los primeros partidos y de que en su país se siente líder y protagonista junto a Haaland, el joven futbolista blanco no ha conseguido todavía dar esa imagen de jugador potente e imparable que se vio en San Sebastián.

Mikel Merino presiona a Martin Odegaard REUTERS

El Odegaard del año pasado

A las órdenes de Imanol Alguacil, Odegaard fue el líder de una Real Sociedad que fue uno de los equipos revelación del campeonato, algo que se está pudiendo ver también esta temporada, ya que los donostiarras son líderes de La Liga. Sin embargo, Odegaard no ha conseguido retornar al mismo nivel que sus antiguos compañeros.

Ahora, habrá que esperar hasta el mes de noviembre para ver de nuevo de corto al jugador merengue, que intentará cambiar las malas sensaciones de este principio de temporada errático. Su lesión ha sumado un nuevo problema para Zidane, que no consigue tener a todos sus jugadores recuperados para poder disponer de su equipo de gala o de por lo menos tener todas sus opciones disponibles. El Madrid espera recuperar en las próximas semanas a jugadores como Hazard, Carvajal o el propio Odegaard.

[Más información: Sergio Ramos se olvida de las molestias en la rodilla]