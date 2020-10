Lucas Vázquez e Isco, en el once titular del Real Madrid ante el Cádiz

El Real Madrid recibe al Cádiz en el primer partido del particular Tourmalet que tienen los blancos en tan solo 23 días. Después de los compromisos de las selecciones nacionales toca el turno de que regrese La Liga. Para este duelo, el conjunto merengue cuenta con las bajas de Odriozola, Carvajal, Hazard y Odegaard, el último en caer lesionado dentro del vestuario blanco.

El que sí estuvo en la lista de convocados, pero no figura en el once titular es Marco Asensio. El mallorquín ha superado las molestias que arrastraba y tras quedarse fuera de la convocatoria de la Selección, pero Zinedine Zidane prefiere no arriesgar de momento y apuesta por Lucas Vázquez como extremo derecho.

El '17' blanco comparte ataque con Benzema y Vinicius. Los tres han estado a las órdenes de Zizou durante el parón de selecciones y el trío es de la partida. El delantero francés continúa siendo innegociable en el tridente, mientras que el extremo brasileño quiere seguir demostrando el buen nivel que ha mantenido en el inicio liguero.

Varias novedades más en el once del Real Madrid. Cuatro cambios y no solo en ataque. En portería se esperaba que pudiese debutar Lunin en la 2020/2021, pero el técnico francés vuelve a apostar por Courtois, quien volvió de la concentración de Bélgica por unas molestias, pero esta semana ya se reincorporó a los entrenamientos del grupo.

Con el belga bajo los tres palos, por delante de él, la tradicional línea de cuatro en la zaga. Sergio Ramos y Varane jugaron con sus respectivas selecciones, pero forman parte del equipo inicial frente al Cádiz. En el lateral derecho, ante las bajas de Carvajal y Odriozola, es Nacho Fernández el que ocupa esa demarcación, viéndose así las caras con su hermano Álex, integrante del equipo amarillo.

Si Nacho ocupa el lateral derecho, en el flanco izquierdo está un Marcelo que vuelve a la titularidad. El segundo capitán ha visto como en los primeros compases del curso ha sido Ferland Mendy el elegido. Pero el galo jugó con Les Bleus y así tiene un merecido descanso antes de que llegue la Champions y el Barça.

En la medular, sin Odegaard por lesión, descansan Fede Valverde y Casemiro, los últimos en incorporarse al grupo después de haber disputado compromisos con Uruguay y Brasil, respectivamente. Así las cosas, son Kroos y Modric los que son de la partida junto a un Isco que vuelve a tener ante sí una oportunidad de oro para demostrar que puede ser muy importante en el Real Madrid.

Once del Real Madrid

Los once futbolistas elegidos por Zinedine Zidane para enfrentarse al Cádiz, en el partido correspondiente a la jornada 6 de La Liga, son: Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Isco; Lucas Vázquez, Benzema y Vinicius.

