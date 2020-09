Courtois: "Hazard está afectado y triste, tenía muchas ganas de volver"

El triunfo del Real Madrid ante el Valladolid estuvo marcado tanto por el gol de Vinicius como por la ausencia de Eden Hazard. El delantero belga no pudo regresar con el equipo por una lesión de última hora. Después de semanas de trabajo, el atacante había vuelto a una convocatoria. Sin embargo, la mala fortuna le volvió a apartar.

Por ello, uno de los jugadores que más le conoce en el vestuario, ha confirmado que Hazard no atraviesa su mejor momento anímico. Courtois, al término del partido ante el Valladolid y a los micrófonos de Movistar +, explicó que el exdelantero del Chelsea "está un poco afectado y triste".

Hazard "se estaba entrenando muy bien esta semana y tenía muchas ganas de volver". Según Courtois, la estrella belga "estaba con su rapidez habitual", como le había visto en sus mejores momentos. Pero "esta nueva lesión es una pequeña vuelta atrás". La parte positiva es que "no es el tobillo" que tantos problemas le ha dado anteriormente.

Respecto al encuentro correspondiente a la jornada 4 de La Liga, Courtois destacó que ya sabían que iba a ser "un partido complicado" dado que el año pasado consiguieron empatar "en casa en la recta final". Aunque "en la primera parte no llevaron peligro", tras el paso por vestuarios el belga reconoce que tuvo que intervenir para hacer "tres buenas paradas" que acabarían siendo claves.

Hazard

El guardamenta, además, mostró su respaldo a las decisiones de Zidane, que en este inicio liguero ha modificado el sistema de juego en varias ocasiones. Unos cambios con los que se puede "sorprender si eres flexible, pero también tienes que tener ritmo". Courtois ha subrayado que lo importante es "hacer bien el plan" de Zidane. La segunda parte, con más ritmo, acabó resolviendo el encuentro.

La cuestión Hazard

El delantero belga no ha podido comenzar la temporada con optimismo. Y eso que ha trabajado para ello. Hazard primero fue convocado con Bélgica para los encuentros de la UEFA Nations League. Su estado de forma no era el mejor y Roberto Martínez optó por no arriesgar. Eso sí, en un primer momento confirmó que iba a jugar como mínimo uno de los dos partidos organizados.

El primero pasó sin minutos para Hazard y el segundo se planteó como la prueba definitiva. La intención era darle la oportunidad de pisar el césped. Pero, pese al objetivo inicial, el seleccionador belga cambió de opinión. No quería arriesgar, según explicó, y decidió no alinear a Hazard. El delantero regresaba a Madrid sin minutos en las piernas.

En la capital comenzó a trabajar una rutina específica y con el objetivo de no arriesgar lo más mínimo. El Madrid no quería jugársela y no iba a forzar al jugador para ninguno de los partidos ligueros. Se quedó fuera de la lista contra la Real, también contra el Betis y volvió para el duelo ante el Valladolid, aunque posteriormente se truncara.

Ahora le esperan cerca de cuatro semanas de trabajo. El objetivo es poder llegar al partido ante el FC Barcelona, marcado para el 25 de octubre, aunque en principio parece casi imposible.

