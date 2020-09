Isco regresa al Real Madrid en el punto de mira

El Real Madrid tiene su segunda prueba de la temporada en el Benito Villamarín. El Betis, con un proyecto ambicioso y dos triunfos a las espaldas, será quien mida el nivel de adaptación del equipo merengue a esta nueva temporada. Un duelo para el que Zidane podrá contar con Isco Alarcón.

El malagueño no ha podido comenzar la nueva temporada de la mejor manera. Una lesión le apartó del grupo a las primeras de cambio. Un esguince de tobillo que evitó que jugara el amistoso de pretemporada contra el Getafe o el debut liguero ante la Real Sociedad. Si bien llegó a reunirse con el resto de jugadores en el entrenamiento, Isco no había tenido tiempo para entrar en dinámica y Zidane no quiso arriesgar.

Sin embargo, pese a quedarse fuera de la convocatoria para Anoeta, se daba por hecho que sería la última. Que para esta segunda jornada no iba a faltar. Y así ha sido. Isco estará entre los disponibles de Zidane y, dadas las bajas de Hazard y Asensio, el ex del Málaga tiene muchas opciones de salir como revulsivo desde el banquillo.

Una oportunidad de oro teniendo en cuenta que le espera un año clave por delante. La temporada pasada no la terminó al mejor nivel y su último encuentro con el Real Madrid fue en La Liga contra el Leganés. Isco dio dos asistencias, pero en sumando los minutos de sus tres partidos anteriores no llegó a sumar 90. Su estado de forma no era el deseado y Zidane optó por otras piezas en su once.

Zinedine Zidane, en la banda del Reale Arena, siguiendo a los jugadores del Real Madrid REUTERS

Además, tampoco llegó a estar presente en la final adelantada ante el Manchester City. Zidane no le alineó contra el conjunto inglés y, por lo tanto, despidió la temporada desde el banquillo. Con todo eso, Isco afronta meses vitales para evitar que los rumores sobre su estancia en la capital vuelvan a resurgir.

Competencia en el puesto

Isco comenzará su temporada sin Hazard ni Asensio. Dos bajas importantes y que le benefician en cuanto a facilidades para entrar en la rotación se refiere. Sin embargo, en esta campaña habrá un jugador más para pelear por minutos. Y desde un primer momento se ha situado como uno de los favoritos de Zidane.

Odegaard, cedido la temporada pasada y fichaje estrella para la actual, fue titular en el primer partido de La Liga. Una presencia en el once inicial que sorprendió, más todavía teniendo en cuenta que suponía la suplencia de Casemiro, y que demostró la confianza que Zidane tiene en el noruego.

"Le conozco y es diferente, que puede jugar más arriba. Puede tener otro papel porque hay muchas posiciones donde puede jugar. Tiene mucho recorrido, un físico muy bueno y veremos. La idea, como con todos los jugadores, es contar con él", ha explicado el entrenador francés.

Es por ello que Isco debe subir el nivel. Cualquier bajón podría costarle minutos en el terreno de juego. Y es un hecho que los 1.618 que disputó la campaña pasada serán mucho más difíciles de conseguir en la ya comenzada.

Isco, durante el Real Madrid - Atlético de la final de la Supercopa de España EFE

La llamada de la Selección

Más allá en el interés de Isco de continuar en el Real Madrid, zanjar cualquier duda sobre su continuidad y establecerse como uno de los fijos de Zidane, el malagueño tampoco puede olvidar el sueño de seguir yendo con la Selección. Una llamada de Luis Enrique está entre los objetivos del centrocampista y sobre todo teniendo en cuenta que es temporada de Eurocopa.

"Yo no llamo a nadie a no ser que tenga que anunciar algo diferente. No hago excepciones con nadie", espetó el seleccionador cuando le preguntaron por la no convocatoria de Isco.

El combinado nacional está sufriendo constantes revoluciones de la mano del técnico asturiano. Y así se ha podido comprobar en las últimas convocatorias, donde el Atlético de Madrid se quedó sin ningún representante y tanto FC Barcelona como Real Madrid perdieron peso a favor de jugadores como Fabián o Dani Olmo.

Isco, si quiere recibir el apoyo de Luis Enrique, no puede sufrir ni un bajón físico a lo largo de la temporada. Además de evitar las lesiones que le lastraron el año pasado con un oscuro mes de septiembre, el malagueño tiene que encontrar la continuidad que no obtuvo en la 2019/2020.

