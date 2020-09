Cavani no tiene sitio en el Real Madrid

Edinson Cavani se ha convertido en el invitado especial de la recta final del mercado de fichajes. El delantero, que acabó su contrato con el PSG al finalizar la pasada temporada, es agente libre y su nombre ha sido vinculado con clubes como el Real Madrid, el Atlético o el Benfica.

Los rumores con el conjunto blanco no son la primera vez que aparecen, pero ha sido después del 0-0 en San Sebastián, en el estreno liguero, cuando se ha vuelto a colocar al delantero en la órbita del Real Madrid. Según ESPN, el uruguayo ha sido ofrecido a un club blanco que en estos momentos cuenta con hasta cuatro delanteros centro: Benzema, Jovic, Mayoral y Mariano.

Zidane lo dejó claro tras el primer partido del Real Madrid en La Liga 2020/2021: su sistema es innegociable y Karim Benzema es el punta de referencia. El empate a 0 hizo regresar los fantasmas sobre la falta de gol del equipo y es por eso que en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a la Real Sociedad se le preguntó al técnico galo por qué no había tirado de Jovic o Mayoral.

Él lo tuvo claro en todo momento, juega con un '9' y de haber metido a alguno de estos dos, debería haber cambiado el dibujo para jugar con dos delanteros, algo que no entraba en sus planes: "No hemos cambiado el dibujo. Puedes cambiar la punta, pero si metes dos delanteros cambias el dibujo y yo no quería, quería meter jugadores a las bandas y es lo que hicimos".

"No, no, no. Tenemos un equipo, tenemos jugadores y tengo que elegir. Hoy he elegido así y ya pensaremos en el siguiente partido. No tengo nada contra ningún jugador. Es el dibujo y no quería cambiarlo. Tendría que haber sacado a Karim (Benzema) y no quería, Karim estaba bien", continuó diciendo Zidane cuando le preguntaron si estaba decepcionado con Luka Jovic.

La salida de Jovic

El adiós del delantero serbio es la que va por mejor camino de entre los posibles movimientos con el resto de '9', sin contar a Benzema, por supuesto, ya que quiere regresar al Eintracht Frankfurt como cedido, pero eso no va de la mano con la llegada de Cavani.

Jovic apenas ha disfrutado de protagonismo desde que fichase por el Real Madrid el pasado verano. Llegó como uno de los delanteros jóvenes con más gol y un futuro más brillante, pero un año después lo mejor para él es salir del club de Concha Espina y poder recuperar la confianza allá donde fue feliz.

La opción Cavani

Florentino Pérez ya dijo nada más consumar La Liga 34 que este verano no se producirían grandes movimientos. En ese mensaje iba implícito tanto lo que se refiere a materia de importantes traspasos como a la hora de firmar a un jugador con una teórica ficha alta. En tiempos de coronavirus, y con tanta gente sufriendo en todo el planeta, no es ético fichar entienden desde el Real Madrid.

Más aun cuando desde el club se pidió a la plantilla que se rebajase el sueldo y que no hubiese primas, al haber conquistado la Supercopa de España y La Liga en la 2019/2020. Algo a lo que los futbolistas blancos accedieron, dejando de ganar un millón de euros cada uno.

En el Real Madrid respiran tranquilidad, jugadores como Lunin, Odriozola u Odegaard han regresado tras sus cesiones y cuentan, además, con la actual plantilla campeona de Liga. Y no solo eso, sino que se confía en que Hazard vuelva a ser Hazard y en que Asensio sea muy importante, después de que la pasada campaña se la pasase casi al completo de baja por lesión.

Sin Cavani entre sus planes, en el Santiago Bernabéu estudian equilibrar las cuentas y continuar acabando el ejercicio con superávit en medio de la crisis por la pandemia, como así ha sucedido este curso que acaba de finalizar. El Real Madrid mira al futuro, un futuro que no pasa por Cavani, sino por nombres como los de Haaland o Mbappé.

