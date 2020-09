Mariano Díaz, baja para el Real Madrid: intervenido de una amigdalitis

El Real Madrid suma una nueva baja en su plantilla. Mariano Díaz estará apartado los próximos días tras ser intervenido por una amigdalitis este miércoles. El club merengue ha confirmado la intervención, que ha estado supervidada por los servicios médicos del equipo, y ha subrayado que desde este momento el jugador inicia el proceso de recuperación.

El delantero ha estado entrenándose en las últimas sesiones lejos del resto de compañeros. Mariano, mientras el resto de la plantilla con la que cuenta Zidane entrenaba en el césped, realizó ejercicios en el interior de las instalaciones. Las dudas sobre su futuro, principalmente, era una de las razones de esta forma de entrenamiento.

De hecho, el Real Madrid jugó su primer y único partido de pretemporada sin Mariano entre los convocados. El conjunto liderado por Zidane recibió la visita del Getafe el pasado día 15 en las instalaciones de Valdebebas. Un encuentro considerado entrenamiento y que, por ende, se disputó a puerta cerrada y sin presencia de cámaras de televisión. Mariano se quedó fuera de esa especie de convocatoria y el combinado merengue se impuso por un 6-0 con Benzema como representante.

Mariano Díaz durante un partido con el Real Madrid Reuters

Mariano, tras ser intervenido por esta amigdalitis, podrá estar lejos de los terrenos de juego algo más de una semana. Es por ello que su convocatoria, que ya parecía complicada para el debut en La Liga, tendrá que esperar al igual que la resolución de su futuro. El Real Madrid visitará a la Real Sociedad este día 20 y Mariano no podrá estar entre los jugadores disponibles.

Salida paralizada al Benfica

El atacante merengue estuvo muy cerca de salir hace unas semanas. El Real Madrid y el Benfica comenzaron a negociar. En el club merengue, sobre todo, porque no encontraban hueco a Mariano en la actual plantilla y la mejor solución que determinaron era la de una cesión. La entidad portuguesa, que buscaba un goleador con cierta trayectoria, vio con buenos ojos hacerse con Mariano.

Ambas partes alcanzaron un acuerdo y fijaron los términos de la operación. Sería una cesión de una temporada y con opción de compra para los lusos de 18 millones de euros. Además, se harían cargo de la ficha de Mariano durante toda la campaña 2020/2021. La noticia, que no tardó en conocerse, no sentó bien en el entorno del jugador.

Según relató su propio agente, el delantero no conocía los detalles de su cesión y, por tanto, no se podía dar nada por cerrado. "La última palabra será de Mariano", recalcó el representante del canterano. Y su última palabra fue negativa. Mariano rechazó la oferta del Benfica por no estar de acuerdo con los términos económicos.

El club portugués ofreció un salario de 2,5 millones de euros. Una cantidad que le situaría entre los mejores pagados del equipo. Pero, por muy alta que fuera para el Benfica, suponía un descenso del 50% para Mariano, que en el Real Madrid mantiene una ficha de 5 'kilos' por temporada. Esa fue la última postura del delantero, que siguió entrenándose en Valdebebas y sin problema de quedarse este año.

