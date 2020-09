Qué le queda por hacer al Real Madrid en el mercado a dos semanas de empezar La Liga

El Real Madrid ya piensa en el comienzo de la temporada. Mientras algunos jugadores aún están con sus selecciones, otros muchos están en Valdebebas preparando el arranque de La Liga que, a diferencia de 14 equipos, comenzará en la jornada 2. A pesar de estar ya en pleno mes de septiembre, aún hay futuros por resolver y salidas que afrontar y Zidane quiere que se resuelvan antes de ese primer partido en el que los blancos se estrenarán frente a la Real Sociedad en el Reale Arena. El mercado no se cierra hasta el lunes 5 de octubre, pero el francés quiere tener un grupo cerrado para imponer un ritmo de competición cuanto antes.

El equipo entra en una semana clave en la que disputarán varios amistosos en los que el técnico francés comenzará a valorar el estado real de la plantilla. A dos semanas de comenzar de forma oficial el año futbolístico, la dirección técnica ha visto reducida de forma notable el número de fichas, pero aún hay varios jugadores con los que no se cuenta para esta temporada y tendrán que encontrar su hueco en otro lado, preferiblemente antes de que llegue ese día 20.

Zidane tiene claro a quién quiere ver y a quién no. Algunos de estos jugadores estaban esta última semana con sus selecciones y, aunque prefería no tener que volver a verlos por Valdebebas, en la mayoría de los casos no quedará más remedio. Esta semana se tratará de acelerar estas operaciones de salida para poner fin a este mercado de ventas que ha venido propiciado, sobre todo, por la crisis del coronavirus.

Gareth y el ataque

El equipo ha llevado a cabo la mayoría de las operaciones, pero aún hay varios jugadores que tienen que decidir dónde jugarán en la 2020/2021. El ataque es la zona del campo donde más necesidad de salidas hay con un nombre de plena actualidad.

Gareth Bale, con la selección de Gales REUTERS

Gareth Bale ha vuelto a dejar esta semana su clara postura de salir del club, pero la falta de ofertas es el gran escollo que tiene para que se produzca ese movimiento. Después de que China se abriera para que pudiera producirse su llegada, finalmente no se concretó y permaneció una última temporada en la que su presencia fue testimonial.

Además, Borja Mayoral y Mariano Díaz aún esperan que se aclaren sus futuros. Después de que Valencia y Benfica tuvieran sus contrataciones encarriladas, todo se ha paralizado. Los del este de la península no tienen prisa y valoran más opciones, aunque no se han olvidado del que las dos últimas temporadas ha estado cedido en el Levante. Mientras, los portugueses se han hecho con Darwin Núñez haciendo una apuesta económica muy grande, por lo que esa salida se ha quedado en stand by.

Dilema Reguilón

La portería y la defensa están prácticamente cerradas, sobre todo después de que Zidane haya decidido que Odriozola se quede, pero aún hay un nombre en el aire. Sergio Reguilón entrará la próxima semana en unos días claves para conocer su destino en esta temporada.

Sergio Reguilón, en su debut con la selección española REUTERS

Mientras la entidad se debate entre la cesión y el traspaso que nutriera las arcas, el lateral lo que quiere es tener minutos. Con Marcelo y Mendy es imposible que lo haga en el Madrid, por eso se debate entre la Premier League y un regreso al Sevilla. La opción de La Liga gana enteros.

Casemiro y su recambio

En el centro del campo, con James Rodríguez cerrando su traspaso al Everton y Ceballos cedido en el Arsenal un año más, poco queda por hacer. La duda de si hace falta un jugador del corte de Casemiro sigue estando en el cuerpo técnico, pero todo hace pensar que la entidad no abordará más contrataciones y que el brasileño solo tendrá recambio ocasional en Fede Valverde. Aún así el nombre de Antonio Blanco suena con fuerza para tener alguna oportunidad después de su gran Youth League y estar tan bien valorado tanto por la entidad como por el equipo de Zidane.

