El Real Madrid, Messi y el sueño de Zidane: la posible vuelta de la hegemonía blanca en La Liga

El Real Madrid se proclamó hace unos meses campeón de La Liga más atípica y larga de la historia. Meses de fútbol, un periodo de parón y vuelta al esfuerzo para levantar un título del campeonato nacional que ha sido muy bien recibido por todos, pero especialmente por su entrenador, Zinedine Zidane.

El técnico galo, a pesar de ser considerado como 'mister Champions' por su éxito en las competiciones europeas, considera a La Liga como un título de gran importancia porque habla muy bien de la regularidad del equipo. Por ello, siempre que puede intentar dar valor e importancia a que el conjunto madridista se mantenga en la pelea hasta el final, como este año, para intentar aprovechar los bajones del Barça y así salir victorioso.

Este año, el Real Madrid podría estar ante un panorama completamente nuevo. Si Messi terminara saliendo del Barça, el conjunto azulgrana no solo perdería a su mayor activo, si no al jugador que ha sostenido al equipo en innumerables partidos y al hombre que ha provocado que el FC Barcelona haya peleado hasta el final de cada temporada por los títulos. La salida de Messi podría provocar un dominio absoluto del Real Madrid.

El Real Madrid, ante una oportunidad única

La salida de Leo Messi del Barça sería un momento único en el fútbol español. Los azulgranas perdería han al jugador que ha dado sustento a su nulo proyecto deportivo los últimos años, dejando un barco a la deriva vaga sin rumbo. Es una realidad cruel para el equipo catalán, pero sin Leo, nadie parece tener la calidad suficiente ni el arrojo para liderar un vestuario sin proyecto, un equipo sin alma, en definitiva, y tal y como afirmaba Frenkie de Jong hace tan solo unas horas, un caos.

Sergio Ramos con el trofeo de campeón de Liga REUTERS

Por ello, el equipo de Zidane podría aprovecharse de este desastre para instaurar una hegemonía en España tal y como ha hecho en Europa en los últimos años. El equipo de las tres Champions y las cuatro en cinco años podría ejercer ese mismo dominio en el campeonato nacional. Ya ha conseguido una, y estando Leo en el equipo rival, pero sin el argentino resulta increíble que este Barcelona pueda pugnar con un Madrid tan sólido durante tantas jornadas.

Por eso, a los blancos se les presenta una oportunidad única que no deben dejar escapar. Si enfrentarte a un jugador como Messi era un desafío histórico como para el Barcelona lo era sufrir a Cristiano Ronaldo, aprovechar su marcha también debería serlo, porque ante sí tienen la oportunidad de volver a reinar en España, por lo menos, el próximo lustro.

Vida más allá de Cristiano

El Real Madrid sufrió hace unos años lo que el equipo culé puede sufrir este verano: la salida de su mayor estrella. Los blancos perdieron a Cristiano Ronaldo en un duro golpe del mercado que dejó al equipo de Zidane sin su mejor jugador, sin su referencia, sin su buque insignia, sin su mayor goleador de la historia. Sin embargo, a base de esfuerzo y tras pasar dificultades, apoyándose en la fortaleza del equipo y en la juventud, el Real Madrid consiguió superar el bache.

Y lo ha superado con creces tal y como ha demostrado esta temporada. Los blancos han conseguido levantar dos nuevos títulos trasladando y modificando sus puntos de apoyo. Si antes la referencia era Cristiano Ronaldo, ahora lo es el equipo. Si antes era el portugués el encargado de perforar las metas rivales y de crear desequilibrio arriba, ahora han sido muchos los jugadores que han asumido ese rol. Desde Sergio Ramos hasta Benzema pasando por el centro del campo. Todos y cada uno de ellos han dado vida a un equipo que se ha hecho así mismo.

Karim Benzema y Thibaut Courtois

Antes, el poderío del equipo estaba en su peligro ofensivo, y ahora su mayor fortaleza está en su solidez defensiva, en su gran portero, Thibaut Courtois, y en su zaga, que ha demostrado ser la mejor de toda Europa demostrando que también se puede construir equipos ganadores y campeones desde abajo.

Sin embargo, quien parece que no podrá ser un equipo ganador ni campeón y sin puntos de solidez ni fortaleza es este Barça que languidece y que perderá en breve, si todo avanza según lo previsto, a su mayor estrella. Es pronto para decirlo, pero no parece que este Barça post Messi vaya a tener una recuperación fácil y ni mucho menos tan vigorosa como la que ha demostrado el Madrid sin Cristiano. No parece que vaya a haber vida después de Messi, al menos en el corto plazo.

Amplitud de miras

Nadie discute la indudable calidad de Messi, uno de los mejores jugadores del mundo y uno de los mejores de la historia, más allá de gustos. El argentino demostrado ser resolutivo en muchas fases del juego a pesar de haber dejado atrás sus mejores años. La edad no perdona y es ley de vida que el '10' vaya cada vez a menos, aunque al igual que pasa con jugadores como Cristiano, su declive suponga estar por encima de la plenitud de la mayoría.

Sin embargo, Messi ha acaparado todos los elogios del fútbol español durante años. Muchos merecidos, pero otros exagerados. En este país ha habido sectores que no han visto, o no han querido ver, más allá de Messi. Le pasó al propio Cristiano Ronaldo que tuvo que convertirse en el mayor goleador de la historia del mejor equipo del mundo para obtener un poco del reconocimiento merecido. Y le pasa a otros jugadores como a Karim Benzema, Sergio Ramos o Luka Modric, jugadores de talla mundial ninguneados los últimos años.

Karim Benzema preparando un disparo a la portería del Leganés REUTERS

Sin ir más lejos, el croata ha llegado a ser Balón de Oro y en este país se le ha seguido tratando como uno más. Unos han querido jubilarle y otros siguen pensando que el Madrid pagó 42 millones al Tottenham para tapar vergüenzas. Unas vergüenzas que han construido al mejor Madrid de los últimos 50 años.

En cuanto al capitán y a Benzema, ambos han demostrado este año, especialmente tras la marcha de Cristiano, que merecen tanto foco como Messi. El francés ha sido, de largo, el mejor jugador de La Liga, mientras que Sergio ha sido uno de los líderes del campeón, tanto ofensiva como defensivamente, dando una sensación de futbolista total, algo casi imposible para un central. Quizás ahora que Messi está cerca de salir, esos sectores que vivían cegados con la figura de Messi aprendan a valorar le enorme calidad de otros jugadores a los que llevan e incluso ocultando durante una década.

[Más información: De tener a Cristiano, Messi y Neymar a Simeone como mejor pagado: La Liga, desvalijada en tres años]