Óscar Rodríguez y Reguilón: la Selección aumenta su valor y el Real Madrid decide su futuro

La lista de la Selección de Luis Enrique de este jueves vino con muchas sorpresas, aunque quedó claro que el Real Madrid es el equipo dominante en la actualidad del equipo español. Los de Zinedine Zidane aportaron cinco nombres a la convocatoria: tres del primer equipo actual -Sergio Ramos, Dani Carvajal y Marco Asensio- y dos futbolistas cedidos -Sergio Reguilón y Óscar Rodríguez-.

Reguilón y Óscar fueron dos de las grandes sorpresas de 'Lucho'. Sobre todo Óscar, que se estrena en una lista de la Absoluta tras haber sido una de las revelaciones de La Liga en el Leganés durante las últimas dos temporadas. La llamada de la Selección no se trata solo de un premio, sino que es un reto que se les presenta a los dos si quieren estar en la Eurocopa que se jugará el próximo verano y a la que, de celebrarse ahora mismo, acudirían, tal y como dijo Luis Enrique.

Los casos de Reguilón y Óscar, ambos canteranos del Real Madrid, dan más valor todavía si cabe a la estrategia que viene siguiendo el club blanco con aquellos jóvenes que no tienen hueco en el primer equipo. Los cedidos se revalorizan y, lo más importante, no ven cortada su progresión al contar con los minutos que necesitan. Y así ocurre que algunos llaman la atención de los grandes de Europa, como Achraf, y otros acaban recibiendo la llamada de la Selección, como Reguilón y Óscar.

Sobran las ofertas

La convocatoria de Luis Enrique aumenta más si cabe el valor de mercado de los dos jugadores, cuyo futuro se decide estos días en el Real Madrid. No es fácil. "No sé ni yo dónde voy a jugar la temporada que viene, no tengo ni idea. Hay que valorar todas las opciones que tengamos encima de la mesa", decía Reguilón días atrás sobre su situación para la próxima campaña.

Ofertas sobre la mesa le sobran a los dos. A Óscar se le rifan en La Liga y semanas atrás recibió el interés de clubes extranjeros como el Milan. Por Reguilón suspira el Nápoles y está en las agendas de Chelsea y Arsenal. El Madrid sabe que con ellos dos tiene una gran oportunidad para hacer caja en un verano tan difícil y quien sabe si su precio podría subir algo más con la reciente llamada de Luis Enrique.

Aunque visto lo visto, casi nadie quiere desprenderse de Reguilón y Óscar de forma definitiva. Su crecimiento como futbolistas es palpable. Por eso se habla de que el Madrid buscaría una fórmula para seguir teniendo cierto control sobre ellos en caso de venta; ya sea una opción de recompra o traspasar solo el 50% de los derechos del jugador.

Reguilón, sin sitio

Y, ¿qué posibilidades tendrían de quedarse en el Madrid? Lo de Reguilón es muy complicado, por no decir imposible, porque para ello debería salir antes Marcelo y no hay constancia sobre ello. En un futuro sí podría ser el relevo del brasileño, pero de momento seguirá un año más. Reguilón, salvo sorpresa mayúscula, tendrá que irse este verano otra vez tras su gran temporada en el Sevilla.

¿Una oportunidad para Óscar?

Con Óscar sí existe una posibilidad. Es cierto que el Madrid negocia con clubes como el Getafe, pero no descarta otro 'refuerzo' en el centro del campo tras el de Odegaard y Óscar podría serlo si convence a Zidane. Algo similar ocurre con Ceballos, que debería volver también aunque el Arsenal suspira por su fichaje. Con la convocatoria por la Selección será más difícil que pueda ponerse a las órdenes del técnico francés en la pretemporada, que podría empezar el 31 de agosto justo cuando los internacionales están citados en Las Rozas.