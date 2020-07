Kubo tiene para elegir: locura en La Liga y en el extranjero para pedir su cesión

Takefusa Kubo lo tiene todo para ser uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes del Real Madrid este verano. Al joven japonés se le busca un nuevo destino tras su año en el Mallorca, donde ha cumplido con todas las expectativas y ha enseñado que está listo para dar el siguiente paso en su carrera deportiva. Con pocas opciones de hacerse con un sitio en el primer equipo blanco, se le busca una nueva cesión.

Los pretendientes se agolpan a las puertas de las oficinas del Real Madrid. El club blanco se lo toma con calma y es que ahora la prioridad sigue siendo acabar la temporada con la disputa de la Champions. Después vendrán todos los asuntos de mercado, entre ellos Kubo. Será una decisión madurada y es que el nipón es una de las grandes perlas que tiene el Madrid en nómina y ve clave elegir un destino en el que se dé la conjunción perfecta de minutos jugados y posibilidad de proyección.

El Madrid sí que tiene claras las condiciones de la cesión. Kubo no saldrá gratis y es que quien le quiera deberá pagar entre tres y cuatro millones de euros por temporada, para así asegurarse que el club a donde vaya le quiere de verdad y no se quedará sin jugar. No se descarta que sea un préstamos de dos años, aunque en España, como ha sucedido con Odegaard, no se pueden firmar como tal por lo que el Madrid podría recuperarle el verano que viene si sigue en La Liga.

Takefusa Kubo ante Machís, durante el Mallorca - Granada de La Liga EFE

Es precisamente en España donde más pretendientes le están saliendo a Kubo. El Madrid busca un perfil superior al del Mallorca, es decir, que luche por los puestos europeos y si puede ser que juegue competición continental esta misma temporada. Varios clubes de La Liga cumplen con lo que pide el club blanco y ya se han apresurado a mostrar su interés en Kubo.

Los candidatos en La Liga

A la cabeza estaría el Sevilla de Julen Lopetegui. Es de sobra conocido que al extécnico del Real Madrid le gusta apostar por los jóvenes y Kubo sería uno de ellos. Jugaría ya la Champions la próxima temporada, aunque el problema estaría en que el cuadro hispalense querría incluir una opción de compra en el acuerdo de cesión (probablemente de dos años), que el club blanco en ningún caso quiere.

El Madrid no quiere perder el control sobre una joya a la que considera capaz de hacerse un hueco en su primer equipo en el futuro y ser una de sus estrellas. Además, con Kubo también hay que tener en cuenta el factor mediático y es que en su país es visto como un 'galáctico' hasta el punto de que esta temporada el Mallorca fuese el equipo español más seguido en el país nipón.

Además del Sevilla, otros equipos pedirían su cesión en España, como Granada y Betis, donde tendría más sencillo contar con un rol protagonista, o Real Sociedad y Villarreal, que suelen apostar por el talento joven. El interés de estos clubes tampoco es casual y es que han puesto sus ojos también en otras perlas blancas como Brahim Díaz -en caso del Betis-, Óscar Rodríguez -Villarreal- u Odegaard -que seguirá otro año en la Real-.

Takefusa Kubo, en el Mallorca - Levante de la jornada 35 de La Liga EFE

Los grandes de Europa siguen a Kubo

La 'Kubomanía' también ha llegado fuera de España, donde equipos del calibre del PSG, el Borussia Dortmund o el Ajax de Ámsterdam ya han sido vinculados con Kubo. El problema es que equipos así querrían al japonés en propiedad y el Madrid no lo permitirá.

También sería un inconveniente el hecho de que jugar fuera de España impidiera su nacionalización, aunque en el Madrid son conscientes de que será casi imposible puesto que se necesita, al menos, una residencia de diez años en el país. Kubo no dejará de ser extracomunitario a corto plazo.



Kubo deshoja la margarita. Se trata de una decisión importante, aunque en él la confianza es tal que se cree que vaya donde vaya acabará echando la puerta abajo y siendo una pieza importante en el equipo, tal y como ocurrió en el Mallorca. Lopetegui puja con fuerza, aunque la pelea parece que estará reñida. ¿Dónde jugará Take la próxima temporada?