Las 34 claves de La Liga del Real Madrid en plena pandemia por el Covid-19

El Real Madrid se proclamó campeón de La Liga 2019/2020 tras vencer al Villarreal y suma así su 34º título en su palmarés. El equipo de Zidane fue el mejor, el más regular y, sobre todo, fue imbatible tras la pandemia mundial que provocó el hecho histórico de la suspensión del campeonato durante tres meses.

Zidane consigue así su undécimo título como entrenador del Real Madrid, una estadística sin precedente y es que el francés levanta una copa cada 19 partidos. Su gestión del grupo y una plantilla larga, en la que han brillado veteranos y noveles, propició el 'sorpasso' del conjunto blanco al Barcelona después de que llegara al parón a dos puntos de los de Quique Setién.

Muchas son las razones por las que el Real Madrid ha ganado La Liga, pero estas son las 34 claves principales que le han llevado hasta el campeonato. Este título se suma a la Supercopa de España en enero y aún está vivo en la Champions, aunque tiene que levantar un 1-2 ante el Manchester City en octavos de final.

1- El pleno de triunfos tras el parón por el coronavirus. El Real Madrid ha ganado La Liga y también ha sido el mejor, con mucha diferencia, en el sprint final. De hecho, los de Zidane han ganados sus 10 partidos en un maratón de fútbol que ha durado un mes.

Courtois detiene un balón frente al Alavés

2- Courtois, el Zamora. El belga ha sido el mejor portero de La Liga y acumula, a falta de una jornada, 20 partidos sin recibir un gol. En su segunda temporada en el Real Madrid ha demostrado su mejor nivel y va a ser el primer guardameta blanco en recibir el galardón de guardameta menos goleado desde que lo consiguiera Iker Casillas en 2008.

3- 21 goleadores. Uno de los objetivos de Zidane tras su regreso fue el de que todos los jugadores sumaran goles, en parte también para 'heredar' esos tantos que antes realizaba Cristiano Ronaldo. En La Liga 2019/2020 hasta 21 futbolistas blancos han visto puerta. De hecho, solo Militao y Brahim no han cantado gol.

4- Sergio Ramos, más capitán que nunca. Sin duda uno de los nombres propios de esta Liga. El sevillano ha sido una de las grandes referencias del campeón, no solo en defensa sino también en ataque y en el vestuario. A sus 34 años está mejor que nunca y se ha convertido en el mejor tirador de penaltis del mundo. Sus 10 goles valen oro.

5- La gestión de Zidane. A excepción de Bale y James, que no han encontrado su sitio, el francés ha conseguido que todos los jugadores entraran en la dinámica del grupo y cumplieran con creces cuando se les requería. De hecho, (casi) todos han tenido su momento de gloria durante la temporada.

6- El rejuvenecer de Modric. El croata ha mostrado la versión que le hizo ganador del Balón de Oro en 2018. Ha ido de menos a más en la temporada y ha terminado siendo otra vez ese metrónomo del Real Madrid que sabe a la perfección qué necesita el partido en cada momento.

Vinicius celebra su gol al FC Barcelona REUTERS

7- El Clásico de Vinicius. Uno de esos partidos que valen seis puntos. El brasileño con su gol, después llegaría el de Mariano en el descuento, decidió un encuentro que ha sido clave para el devenir de La Liga. El Real Madrid, ese día (el último con público en el Santiago Bernabéu), ganó, además, el goalaverage al Barça.

8- Una segunda vuelta casi perfecta. Solo dos derrotas. Una contra el Levante, con graves errores arbitrales, y otra ante el Betis en el último encuentro antes del parón por el coronavirus. El equipo de Zidane pisó el acelerador en 2020 para minimizar los errores y aprovechar los pinchazos del Barcelona.

9- Benzema, el mejor jugador de La Liga. Máximo goleador blanco y segundo en la carrera por el Pichichi tras Messi. El francés ha sido indiscutiblemente el MVP del campeonato. Solo se perdió el encuentro contra Osasuna. El faro del Real Madrid en ataque, tanto por los goles como por las asistencias. Mucho más que un '9'. Un futbolista '10'.

10- Sin derrotas en los campos más difíciles. El Real Madrid empató en el Camp Nou, en el Wanda Metropolitano y en La Cerámica y ganó en el Sánchez Pizjuán, en el Coliseum Alfonso Pérez y en el Reale Arena.

11- El método Dupont. El trabajo del nuevo preparador físico ha dado sus frutos, especialmente visibles tras el parón. El equipo blanco ha sido el mejor también en este apartado. Su labor con veteranos como Sergio Ramos, Modric o Benzema ha sido clave para que el Real Madrid ganara La Liga.

Casemiro y Benzema celebran el gol ante el Espanyol

12- Casemiro, el equilibrio. Todo equipo campeón necesita un nexo de unión entre ataque y defensa. El brasileño ha sido clave en el muro en el que se ha convertido el conjunto de Zidane. Todo arquitecto necesita a su lado alguien que haga el trabajo menos vistoso, aunque este sea de igual importancia a los pases medidos de Modric y Kroos.

13- Superar la crisis de Mallorca. La derrota ante el conjunto bermellón en octubre fue quizá el peor momento del Real Madrid en La Liga. Este partido dejó marcado a algunos futbolistas como Odriozola, James o Brahim. Sin embargo, el equipo resurgió y se mantuvo invicto durante cuatro meses.

14- Un Madrid con oficio. El Real Madrid ha aprendido a ganar también 1-0. Partidos complicados en los que es necesario ponerse el mono de trabajo para sacar los tres puntos. Pasó en Bilbao contra el Athletic o ante el Getafe en Valdebebas.

15- El VAR corrige los errores arbitrales. El Real Madrid vivió los 'años de plomo' de Sánchez Arminio y Villar con desesperación. A diferencia de otras ligas, el videoarbitraje ha logrado ser decisivo en determinados encuentros en los que en épocas pasadas el conjunto blanco se hubiera dejado puntos claves.

Zidane sigue a sus jugadores desde la banda del Di Stéfano REUTERS

16- El fortín del Di Stéfano. El equipo de Zidane se ha acostumbrado a las mil maravillas a jugar sin público y a hacerlo en un nuevo escenario. Valdebebas ha sido la casa del Real Madrid en este tramo final de campeonato. A pesar de que algunos dijeron que esto no beneficiaría a los blanco, la realidad es tozuda: 18 puntos de 18 posibles.

17- La autodestrucción del Barça. La destitución de Valverde a mitad de temporada y la llegada de Setién ha supuesto, a la postre, una gran noticia para el Real Madrid. El juego de los azulgranas ha sido malo y los resultados tampoco les han acompañado.

18- La Liga, la obsesión de Zidane. Desde que regresó al banquillo, el campeonato nacional ha sido el gran objetivo del francés. El premio a la regularidad obsesionaba a un entrenador con tres Champions consecutivas en su palmarés. Zidane ya tiene una hermana para La Liga que consiguió en 2017 y que, según sus propias palabras, fue el título que más ilusión le hizo ganar.

Benzema celebra con los jugadores del Real Madrid su gol en el último minuto al Valencia REUTERS

19- El gol de Benzema en Mestalla. El Real Madrid consiguió empatar ante el Valencia en el minuto 96 con un tanto del francés. Courtois estuvo a punto de marcar de cabeza justo antes. Fue un punto muy celebrado y vista la igualdad en La Liga, no era para menos. Fue un gol de oro.

20- La columna vertebral de los 100 años. Sergio Ramos, Modric y Benzema han sido los cimientos de este Real Madrid. Un defensa, un mediocentro y un delantero. 34 años los dos primeros y 32 el último de ellos. Experiencia que ha sido clave en este mes sin descanso.

21- La explosión de Fede Valverde. El uruguayo ha sido durante muchos momentos de la temporada el jugador más en forma del Real Madrid. Su rendimiento ha sido clave también para dar descanso a Casemiro, Kroos y Modric. A sus 21 años ha confirmado que el club blanco tiene en él a un 'todocampista' para más de una década.

Sergio Alvarez se tira al suelo para intentar robar el balón a Rodrygo REUTERS

22- Rodrygo y Vinicius dan el salto. Las dos perlas brasileñas han destacado en momentos alternos de La Liga. Empezó mejor Rodrygo y terminó brillando Vinicius. Con 19 y 20 años han demostrado ser el futuro del Real Madrid.

23- Mendy, el correcaminos. El francés ha sido el fichaje que mejor rendimiento ha dado en su primera temporada. El rendimiento ha sido tal que ha sentado a todo un peso pesado y leyenda blanca como Marcelo. Su gol contra el Granada, la guinda para un primer año perfecto.

24- El Zidane más táctico. No solo es un gran gestor, sino también un excepcional estratega. Lo demostró en el Santiago Bernabéu ante el Atlético o en El Clásico pintando la cara a Setién. Ha alternado dibujos (4-3-3, 4-5-1 y 4-4-2) dependiendo de las circunstancias y del rival con maestría.

25- El plan B funciona. Como ya es tradición, ha sido imposible adivinar un once de Zinedine Zidane. Siempre ha habido alguna sorpresa. También, al igual que en 2017, el Real Madrid no ha notado en el rendimiento la entrada en las alineaciones de jugadores menos habituales. Imposible recitar, como se hacía antaño, el once ideal del conjunto blanco en esta Liga.

Raphael Varane celebra el segundo gol del Real Madrid al Getafe con Eder Militao REUTERS

26- La solidez defensiva. Zidane ha construido un equipo campeón desde atrás. En pretemporada fue muy criticado tras la derrota ante el Atlético y, no se sabe si ese fue el punto de inflexión, pero a partir de entonces el Real Madrid comenzó a ser un equipo con una gran consistencia en la parta de atrás. Especialmente destacable este aspecto en el sprint final de La Liga con tantos partidos y con un cansancio acumulado que no ha hecho mella en el muro en el que se ha convertido la portería de Courtois.

27- Carvajal, el dueño de la banda derecha. Puede que no haya sido su mejor campaña, pero su final de Liga ha sido más que notable. Solo se perdió por decisión técnica un encuentro, el de Mallorca, y el Real Madrid perdió. No habrá brillado como otras veces en ataque, pero sin duda también se debe a su buen desempeño en defensa. Un seguro para Zidane y uno de sus insustituibles.

28- La precisión de Kroos. Tras una pasada temporada gris, como el resto del equipo, el alemán ha vuelto por sus fueros. Sus pases medidos y su consistencia en el centro del campo han sido una de las señas de identidad de este Real Madrid. Cuatro goles y cuatro asistencias para un mediocentro que se ha vuelto a encontrar a sí mismo con Zidane en el banquillo.

29- El crecimiento tras un comienzo dubitativo. El Real Madrid empató en la segunda jornada ante el Valladolid y en la tercera contra el Villarreal. Además, en la Champions perdió con el PSG y empató con el débil Brujas. Las dudas continuaron incluso hasta el matchball contra el Galatasaray. Aquel encuentro se ganó 0-1 y la vieja guardia dio la cara por Zidane para salvar el segundo proyecto del galo.

Los jugadores del Real Madrid celebran el gol de Mendy al Granada REUTERS

30- Unidad. Si algo ha caracterizado a este Real Madrid es que no ha existido fracturas en ningún momento de la temporada. Uno para todos y todos para uno. Solo James en el tramos final ha roto esta piña autoexcluyéndose del final de campeonato.

31- La vieja guardia. Marcelo, sin ser ya indiscutible y con varias lesiones, ha tenido momentos de buen hacer. Igual que Isco, con partidos en los que ha sido capital. Futbolistas veteranos que, sin estar cada domingo en el once, han aceptado su rol y no se han salido de la dinámica del equipo. Ellos, unidos a la columna vertebral, han sido protagonistas en la unión del vestuario.

32- Sin cuesta en enero. Normalmente el comenzar del año es de las partes más difíciles de la temporada. Fiestas, un breve parón y una gran carga de partidos por la Copa del Rey. Sin embargo, el Real Madrid sacó sobresaliente esta campaña en este apartado. En el primer mes de 2020 el equipo de Zidane ganó al Getafe, al Sevilla y al Valladolid y el día 1 de febrero consiguió un triunfo vital ante el Atlético de Madrid.

33- La mejor plantilla. El parón por el coronavirus ha examinado a todas las plantillas y los resultados mandan. El pleno del Real Madrid demuestra que el conjunto blanco tiene el mejor fondo de armario. Solo con 25 'titulares' puedes hacer pleno jugando cada 72 horas, incluso menos por obra y gracia de LaLiga.

Florentino Pérez con una imagen del nuevo Santiago Bernabéu de fondo

34- Florentino Pérez, 20 años después. Este 17 de julio se cumplen dos décadas desde que el presidente blanco tomara posesión por primera vez. Desde entonces la entidad no ha parado de crecer tanto deportiva como económicamente. Esta Liga, en estas fechas tan inusuales, no es más que un regalo a su labor. El día que Florentino se vaya dejará un palmarés a la altura de Santiago Bernabéu, la Ciudad Deportiva de Valdebebas (que tarde o temprano deberá llevar su nombre) y el mejor estadio del mundo.

