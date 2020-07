El Real Madrid de Zidane no se repite en La Liga 'exprés'

Cuatro partidos separan al Real Madrid del final de la temporada liguera y le podría bastar alguno menos para coronarse campeón. El Madrid avanza hacia su 34º título de La Liga con un rendimiento impecable desde la vuelta del parón por la crisis del coronavirus. Siete victorias en siete jornadas. Con siete onces titulares diferentes. Y es que las rotaciones vuelven a tener un papel fundamental en el equipo blanco.

Ya lo sabía Zinedine Zidane que para ganar esta Liga iba a ser más importante que nunca contar con todos. Once jornadas apretadas en poco más de un mes obligan a ir rotando y es lo que ha hecho el técnico francés desde el regreso del fútbol. No ha repetido un once titular en siete partidos y ha dado minutos a 23 de sus futbolistas. Los únicos que no han jugado son Areola y Nacho Fernández, este por lesión.

Ante el Athletic, Zidane volvió a demostrar que nadie se queda atrás. Lo hizo con dos jugadores que regresaron de lesión y con los que no podía contar hasta ahora: Lucas Vázquez y Luka Jovic. Al primero le dio 20 minutos de partido y al segundo apenas un par en el descuento, pero el entrenador del Real Madrid demostró que los quiere tener a todos preparados para cuando se dé la ocasión.

Como por ejemplo ha ocurrido con Éder Militao. Su primer año en el Madrid tampoco estaba siendo para tirar cohetes. El brasileño ha ido poco a poco, adaptándose a la envergadura de un club tan grande y a la sombra de dos de los mejores centrales del mundo. Pero la baja de Varane (junto a la de Nacho) le obligó a dar un paso adelante en el partido más difícil en el camino hacia La Liga. Y en San Mamés se doctoró como jugador del Madrid.

No fue el único de la segunda línea en el que confió Zidane para medirse al Athletic. Lo hizo también en Asensio y Rodrygo, que fueron las bandas titulares en ataque. A ellos también los ha ido enchufando Zidane, como también hizo con Vinicius. Seguramente con los únicos con los que no está funcionando esta gestión es con Gareth Bale y James Rodríguez, dos que tienen la cabeza y pie y medio fuera del equipo.

Los intocables de Zidane

De todas formas, esto no significa que Zidane no tenga sus 'indiscutibles'. Empezando por Thibaut Courtois, dueño de la portería del Madrid y que apenas ha encajado dos goles en los últimos siete partidos. Ha sido titular en todos los partidos, aunque no ha sido el único. Como el belga, Zidane ha alineado siempre a Carvajal, Sergio Ramos y Karim Benzema. También lo venía haciendo con Varane hasta que tuvo que ser baja.

Este viernes contra el Alavés, la lista se reducirá. Ni Carvajal ni Ramos podrán ser de partida, ni siquiera jugarán un solo minuto. Los dos son baja por sanción y dejan en ascuas una zaga blanca que deberá reestructurarse. Ocurrió lo mismo que Casemiro, que hasta ahora lo ha jugado todo salvo el partido que se perdió por sanción. Benzema, que ha ido cambiando de pareja de baile casi cada partido, por fin tendrá con Jovic un relevo para tener algo de descanso en algún partido, si Zidane lo ve necesario.

Un Madrid de mil caras. De 23 jugadores. Bajo esta estrategia, a los rivales les supone un dolor de cabeza preparar los partidos porque no saben ante qué Madrid se encontrarán. Un Madrid por encima de sus jugadores, pero que dependiendo de cuáles estén sobre el campo puede jugar a un fútbol o a otro.

