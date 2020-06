El Valencia saca la lista del VAR: el club hace un comunicado oficial quejándose del arbitraje

El Valencia no ha terminado con las quejas por la actuación arbitral en el partido frente al Real Madrid en el Alfredo Di Stefano después de las declaraciones de Rodrigo Moreno, al que le anularon un gol, y Albert Celades. El club ha hecho un comunicado en su página web reuniendo todas las acciones en las que la entidad se siente perjudicada por el uso del VAR tanto en La Liga, como en Copa del Rey y en Champions League.

Los diez errores que enumera el comunicado son ante el Getafe en la jornada 6, contra el Atlético en la 9, frente al Osasuna en la 10, ante el Granada en la 13, contra el Villarreal en la 15, frente al Levante en la 16, ante el Eibar en la 19, contra el Barcelona en la 21, frente al Alavés en la 27, el más reciente ante el Real Madrid, en los cuartos de final de la Copa ante el Granada y en los dos partidos de fase de grupos de la máxima competición continental ante el Chelsea.

"El gol anulado a Rodrigo Moreno ante el Real Madrid, en el partido disputado este jueves en Valdebebas, fue la última de las jugadas decisivas en las que el Valencia CF se ha visto perjudicado durante la temporada, el que más de toda La Liga, por las decisiones del VAR de revisar y de rectificar, solo en algunos casos, la decisión del árbitro principal del partido", expone el comunicado del club che.

La realidad es que el árbitro anula ese gol después de que Maxi Gómez, que venía de posición antirreglamentaria, entre en la jugada al presionar a Raphael Varane. El balón después caía en los pies de Rodrigo, pero, aunque el linea no lo señaló, la jugada no debería haber continuado por esta cuestión. El uruguayo esgrimió después del partido que él no había tocado el balón, pero no es necesario, solo con entorpecer al central blanco ya sirve para dar una razón al árbitro para anular el gol.

Las jugadas que reclaman

La lista que publica en su página web el Valencia señala diferentes jugadas en las que no comprenden por qué en unas sí se revisa y en las otras, no. En la jornada 6 de La Liga ante el Getafe en Mestalla, el club explica que "se revisan unas posibles manos de Cucurella dentro del área, en la misma línea de gol, que el VAR revisa sin que el árbitro acuda al monitor ni cambie su decisión inicial".

Kang-In Lee también fue expulsado en el Metropolitano ante el Atlético. "Expulsión (roja directa) a Kang-In por una patada por detrás tras revisarla el VAR. El árbitro le sacó amarilla", recuerda el comunicado. El Valencia tampoco entiende por qué en el Osasuna - Valencia, "en el minuto 29 de partido fue expulsado Rodrigo por: golpear con el brazo en la cabeza de un adversario, usando fuerza excesiva, tras una disputa de balón, según se reflejó en el acta. Una acción que el delantero calificó de fortuita y que no revisó el colegiado en el monitor. Rodrigo fue sancionado con un partido".

El Valencia también se queja de su partido ante el Granada en Mestalla. "El VAR anula un gol de Parejo por un fuera de juego posicional de Maxi Gómez. No interviene en la jugada, no toca el balón, supuestamente impide la visión del portero", recuerda el comunicado. Otro gol anulado también fue protagonista en el Valencia - Villarreal: "A Rodrigo le anularon un gol, al considerar que el balón le golpeó en el hombro antes de entrar al fondo de las mallas. La acción fue revisada sin que hubiera una imagen muy clara".

En el primer derbi valenciano de la temporada también hubo polémica. "Se le señala penalti a Parejo por una acción al límite del área, jugada que acaba con gol del equipo local", recalca el comunicado que pide más uniformidad en el criterio de revisión del VAR. En el último partido de la primera vuelta ante el Eibar también reclama el Valencia la actuación del videoarbitraje: "El VAR mantiene la decisión el árbitro y anula el gol de Maxi Gómez por fuera de juego. El VAR intervino dos veces más para examinar dos posibles penaltis a favor del Valencia CF. No señalaron ninguno de los dos".

Se queja el Valencia también de su partido en casa ante el Barça. "El árbitro, tras consultarlo con el VAR, anula un gol de Gabriel Paulista por una supuesta falta sobre un jugador del FC Barcelona", recuerda el comunicado. Lo mismo de su visita a Mendizorroza: "En el minuto 25 de partido el VAR revisa un posible penalti de Pacheco sobre Cheryshev, que el colegiado no consideró punible con empate a cero en el marcador".

Copa del Rey y Champions

En la Copa del Rey el club valenciano también se siente perjudicado. "El VAR anula un gol de Rodrigo que el árbitro había concedido previamente. En el tramo final, cuando el partido se iba a la prórroga, vuelve a intervenir para señalar un penalti por manos de Jaume Costa. Marca Soldado y eliminados", recuerda el Valencia.

También en la Champions, concretamente en sus dos duelos de fase de grupos ante el Chelsea. "Tras acudir a revisar la acción al monitor, el árbitro decidió señalar penalti de Wass en el minuto 87 de partido, al considerar que tocó el balón con las manos, lanzamiento que no materializó Barkley para los Blues", lamenta el club sobre el partido en Inglaterra. En el partido como local el Valencia también se siente perjudicado: "El VAR da validez a un gol de Pulisic que el árbitro había anulado previamente por fuera de juego".

