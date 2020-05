Raúl explica la intrahistoria de su gol en La Novena

15 de mayo de 2002. El Real Madrid gana su novena Copa de Europa gracias a los goles de Raúl y Zidane. Para la historia quedará el bello tanto del francés en una volea extraordinaria.

Aquel gol ha quedado como uno de los más bonitos de la historia de esta competición en particular y del fútbol en general. Suyo fue el tanto definitivo del partido, pero fue Raúl quien abrió la lata.

El exjugador del conjunto blanco ha sido uno de los protagonistas de la clausura de la Semana Blanca de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, donde ha hablado sobre ello.

"El día antes de la final de Glasgow, Iván Campo me pisó y el día del partido no podía ni ponerme la bota. Le dije al doctor que me hiciese lo que sea para jugar. A veces ocurren estas cosas. Una hora antes de calentar el doctor me pinchó en el dedo y me lo dejó dormido, por eso disparé tan mal. Metí el gol con el dedo dormido. Es una buena anécdota", expresó.

La volea de Zidane en Glasgow

Fue en 2010 cuando Raúl dejó el equipo madridista tras 16 temporadas y 323 goles: "Quedarse con uno es muy complicado. Está el día del debut, que se cumple tu sueño desde niño. Otro, a nivel más de club, fue La Séptima. A nivel personal, la Copa Intercontinental ante el Vasco de Gama, que hacía mucho que no se ganaba. Por el gol que marqué y porque también fue un salto en mi carrera a nivel internacional".

La Séptima

"La final de la Séptima fue muy bonita porque llevábamos 32 años sin ganar la Copa de Europa. Éramos un equipo nuevo y, pese a que fue una temporada tan irregular, en nuestra cabeza había algo diferente cuando jugábamos la Champions", comentó.

"La Juventus era un equipo muy competitivo y con grandes jugadores. Lo teníamos muy difícil, pero había algo de magia en lo que habíamos hecho en esta competición. En los días anteriores, el equipo estaba muy mentalizado y con confianza en que se podía conseguir. Fue un hecho histórico y recuerdo el recibimiento a la vuelta en Madrid. Ganamos tres Copas de Europa, pero esa fue especial", manifestó.

Su etapa en el Castilla

"Tengo la oportunidad de ser entrenador y enseñar lo que significa el Real Madrid e inculcar los valores que me transmitieron cuando llegué. El ADN es ganar, jugar bien y formar buenas personas; ese es el trabajo que hacemos en la cantera".

[Más información: Totti: "El Real Madrid me ofrecía mucho, de todo menos la capitanía y ganar más que Raúl"]