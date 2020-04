"Le 'choriceaba' las botas a Benzema, jugaba con ellas y luego las lavaba, no se daba cuenta"

Alberto Costa será recordad todavía por algunos aficionados del campeonato de Liga español. El argentino, que ahora milita en el Atlético Nacional colombiano, jugó un tiempo en el Valencia, en concreto durante tres temporadas. 'Tino' Costa, como se le conoce, ha hablado acerca de su carrera en Radio Mitre.

Tino Costa, sorprendentemente habló sobre una anécdota que vivió con Karim Benzema. Era muy joven, ya que había llegado a Francia con tan solo 15 años para probarse en diferentes clubes del fútbol francés. Uno de ellos fue el Lyon.

"Hice pruebas en diferentes clubes. En Lyon compartí habitación con Benzema. Un día abrí su placard (armario), que lo tenía lleno de botas de fútbol. Se los 'choriceaba', los usaba, se los lavaba y se los volvía a guardar", explicó entre risas con la emisora de su país. Tino Costa también explicó que pasó por apuros ya que repitió dos cursos por no entender el francés y tuvo que trabajar como reponedor en un supermercado.

Karim Benzema Reuters

La anécdota con Benzema no queda ahí y es que Tino Costa explicó que durante un Valencia - Real Madrid pudo confesarle al delantero galo su secreto. Benzema no tenía idea y se lo tomó bien: "Me dijo: 'Hijo de puta, nunca me di cuenta'", contó el futbolista argentino.

