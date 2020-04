Inglaterra, la isla de las tentaciones para Isco: cumple 28 años antes de su verano clave en el Madrid

Este 21 de abril es un día marcado en rojo en el calendario de la casa de los Alarcón-Sálamo. Isco cumple 28 años y lo hace en pleno confinamiento por la crisis del coronavirus, mientras se mantiene a la espera de que las autoridades den luz verde al regreso de los entrenamientos.

El CSD, LaLiga y la RFEF han acordado que los futbolistas puedan volver al trabajo, seguramente ya en el mes de mayo, cumpliendo unos requisitos y unos plazos hasta que se puedan llevar a cabo sesiones de entrenamiento con todo el grupo. Mientras llega el esperado día, los rumores de mercado van ganando protagonismo.

En el Real Madrid son varios los jugadores que no tienen un puesto asegurado en la plantilla de la 2020/2021. Pese a que todavía no se sabe cuándo se abrirá la ventana de transferencias del periodo estival -se ha confirmado que no dará comienzo el 1 de julio como estaba fijado-, se producirán varios movimientos en la casa blanca.

Uno de los nombres que permanece en el limbo dentro del conjunto merengue, en cuanto al mercado de fichajes se refiere, es el de Isco. Los rumores protagonizados por el malagueño no son nuevos, sino una tónica ya casi tradicional cada verano, pero los próximos meses podrían ser claves para su continuidad o su salida.

Hasta el parón obligado por el coronavirus, el '22' blanco había ido de menos a más. Desde que comenzase este 2020, Isco había ido ganando protagonismo hasta el punto de ser un teórico titular en las grandes citas. El futbolista también se ha visto beneficiado por situaciones como la de Hazard, ganándose así un sitio en el once.

Sin embargo, además de salidas también se esperan incorporaciones en el plantel merengue de cara al curso que viene. Jugadores como Odegaard podrían volver, mientras que el nombre de Pogba vuelve a resonar con fuerza en la órbita madridista. Estas llegadas o algunas otras podrían poner a Alarcón en la rampa de salida.

Zidane, su gran valedor

El técnico francés ha apostado siempre por Isco. En la Supercopa de España fue su gran apuesta y no le pudo salir mejor. El malagueño respondió a la confianza de su entrenador con un gol en las semifinales ante el Valencia, algo que le llevó también al once en la final ante el Atlético de Madrid, la cual ganaron los blancos para hacerse con el primer título de 2020.

Sobre el propio Isco, Zidane habló el pasado mes de enero: "Me siento identificado con todos, pero es verdad que por su posición me siento un poco más identificado. Está jugando y quiere su sitio, pero como todos. Cada uno que tiene oportunidad de jugar tiene que rendir y los jugadores son conscientes de eso y me gusta como jugador Isco".

Esa no fue la primera vez que Zinedine Zidane habló del internacional español y es que siempre ha mantenido un discurso de confianza ante el '22'. De hecho, en su día apostó por él en detrimento de James Rodríguez cuando el debate se abrió en cuál de los dos futbolistas debería tener un rol más importante en el equipo blanco.

La Premier, atenta a Isco

Pese a que Zidane ha mostrado cierta debilidad por él, ni eso asegura a Isco tener un sitio en el futuro Real Madrid. Si ya en los últimos años se le ha vinculado con algunos de los mejores clubes de Italia o Inglaterra, es en la Premier League donde algunos de los equipos más importantes le abrirían sus puertas de par en par.

El jugador malagueño tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2022. Y aunque se habló de un posible traspaso por valor de 70 millones de euros, con la explosión de la crisis del coronavirus los movimientos de la próxima ventana de transferencias apuntan a ser a la baja.

La prensa británica ha asegurado que equipos como el Chelsea o el Arsenal entrarán en una hipotética puja por Isco, aunque el gran interesado en hacerse con los servicios del andaluz, desde hace ya tiempo, no es otro que el Manchester City de Pep Guardiola.

Mucho se ha escrito sobre que Guardiola 'bebe los vientos' por Alarcón, pero el City tiene un hándicap: la sanción impuesta por la que no pueden jugar competición europea. Isco recalaría así en un equipo en el que no podrá disputar la Champions League, pero el cual es un firme candidato para reinar en Inglaterra los próximos años.

