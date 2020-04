Vinicius se sincera con Marcelo: la prensa, su mejor gol en el Madrid, su recibimiento...

Marcelo realizó este jueves un directo de Instagram para recaudar fondos para la batalla contra el coronavirus. El brasileño charló con jugadores y uno de ellos fue Vinicius Júnior. Los compañeros del Real Madrid compartieron confidencias y de repartieron halagos mutuos. Entre otros temas, hablaron de El Clásico, la prensa y el club. Siempre con una sonrisa en el rostro como acostumbran.

"Venga, Vini, ¿cuál es el gol que más te ha gustado hasta ahora en el Real Madrid?", le preguntaba Marcelo a su compatriota. Y Vinicius lo tiene claro: "¡El gol contra el Barcelona, por supuesto!", señaló. El gol al que se refiere es el que marcó el pasado 1 de marzo en El Clásico (acabó 2-0 para los blancos) y había una apuesta de por medio: "Por cierto, me debes una hamburguesa. Me la prometiste si marcaba en el Clásico", recordó.

Vinicius también contó cómo aguanta la presión de la prensa siendo jugador del Real Madrid: "Yo ya no leo la prensa, te deja echo polvo. En el Flamengo me enseñaron eso, desde entonces ya teníamos el apoyo de un psicólogo", explicó. Marcelo le siguió: "Y yo también te enseñé eso cuando llegaste aquí. Un día eres el peor del mundo y al otro, el mejor, para ir a la selección", añadió.

Vinicius, durante el partido frente al Betis REUTERS

Los inicios de Vinicius

Marcelo ha sido una especie de maestro para Vinicius en el Madrid y se muestra orgulloso: "Yo te admiro mucho. Eres un tipo paciente, trabajas duro y escuchas los consejos de los demás", dijo. "Yo estoy muy agradecido contigo. En el campo me hablas mucho, para corregir mi posición o mi ataque. Estoy evolucionando mucho y eso es lo que quiero siempre", le agradeció Vinicius.

Vinicius habló también de sus inicios: "No me imaginaba que sería tan bien recibido. Todo el club me ofreció su ayuda. Nadie se cree mejor que el resto y todos trabajamos unidos", contó. Marcelo le dejó claro que eso es el Real Madrid: "Somos un club especial. Me encanta ayudarte a ti, a Rodrygo, a Militão, a Brahim... ¡Vosotros sois nuestro futuro!", respondió.

