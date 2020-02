Reinier: "El Real Madrid es mi pasión y mi equipo desde niño"

Reinier espera su debut con el Castilla de Raúl. El brasileño jugará en el filial del Real Madrid en estos primeros meses, aunque se espera poder verle muy pronto entrenando a las órdenes de Zidane.

El jugador tiene paciencia y sabe que deberá esperar, pero que ya forma parte de la familia del Real Madrid y eso nadie se lo puede quitar. Muchos sacrificios personales y muchos familiares para llegar hasta esa presentación en el Santiago Bernabéu.

Reinier ha hablado en Realmadrid TV tras su puesta de largo como madridista y ha dejado claro que es aficionado del conjunto blanco desde que era tan solo un niño, además de prometer a la afición que dará la vida por este club.

Reinier: "El Real Madrid es mi pasión"

Un sueño hecho realidad

"No hay nada que se asemeje al Real Madrid, es lo máximo. Es el club más grande del mundo, el equipo del que soy seguidor. Estoy muy feliz, nuestros sueños se han hecho realidad. Los sueños de mi padre, de mi madre, de mi hermana... y estoy emocionado con esta oportunidad. Como dije, es un sueño hecho realidad y doy las gracias a Dios y a todos".

¿Cómo sigue el sueño?

"El sueño se ha realizado y ha sido difícil llegar hasta aquí. Han sido muchas horas, entrenamientos, y ahora continúa con mucho trabajo y dedicación. Procuro escuchar los consejos de gente que lleva mucho tiempo en el club y estoy muy feliz por la oportunidad".

Trece 'Orejonas'

"La historia y la importancia que tienen en el fútbol mundial. La grandeza que tiene este club en el mundo. Es un honor poder estar aquí, poder ser jugador del Real Madrid. Es un sueño hecho realidad. He luchado mucho para estar aquí. Es una felicidad enorme estar aquí y vivir este momento".

Reinier como jugador

"Me gusta mucho jugar en corto, hacer paredes, remates, llegar al área y la conducción. Me gusta rematar, y lo más importante, hacer goles y dar asistencias".

Clan brasileño

"Son grandes personas y grandes jugadores también. Me he podido encontrar con Rodrygo, me mostró las instalaciones y me hizo mucha ilusión su bienvenida. También estuve con Casemiro, Marcelo, Vinicius Jr. y Militao. Ha sido una bienvenida muy bonita, con mucho cariño".

Pasión por el Madrid desde niño

"Desde pequeño siempre me gustó mucho el Real Madrid. He visto muchas Champions y muchos títulos. Estoy muy feliz de llegar a este gran club. Todo el mundo sabe que es mi pasión y mi equipo desde niño".

Reinier besa el escudo del Real Madrid EFE

Jugar para Raúl

"Sí, estoy muy ilusionado de tenerlo como entrenador. Voy a aprender mucho con él. Se nota que es una gran persona y un gran entrenador y sé que me va a ayudar mucho como jugador y como persona".

Sus sacrificios y los de su familia

"Cuando era pequeño dejé a mi madre y a mi hermana para intentar ser jugador de fútbol. Me fui a Río de Janeiro desde Brasilia, a una nueva ciudad y les dejé allí. Fue muy difícil porque me ayudaban siempre en la escuela y en todo. Después de dos años vinieron conmigo y todo fue más fácil. Pero gracias a Dios todo fue bien y he llegado aquí con mucho esfuerzo y trabajo. Estar aquí en el Madrid es un sueño para mí y para ellos.".

Mensaje para la afición

"Estoy aquí, de corazón, y muy feliz por esta oportunidad. Voy a dar lo mejor, jugar al fútbol alegre y hacer muchos goles y dar asistencias, que es lo que me gusta y se me da bien. Voy a dar la vida por el Madrid, es un sueño hecho realidad. ¡Hala Madrid!".

