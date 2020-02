El Vinicius más divertido en YouTube: de una cita con las Kardashian a su relación con Hazard

Además de su condición de futbolista, a Vinicius Júior se le conoce otra faceta pública en Internet. El brasileño se ha creado un canal de YouTube, que cuenta con casi un millón de suscriptores. Desde hace cinco meses, el delantero del Real Madrid, se encarga de subir un vídeo semanalmente -21 en total-, y suma ya más de veinte millones de reproducciones.

El joven extremo de 19 años, crea contenido de temática muy diversa. 'Mi primera vez en la selección brasileña', 'De vuelta al barrio donde crecí' o 'Cómo fue mi cumpleaños' son algunos de los variados vídeos que el jugador ha colgado en su cuenta de YouTube.

Algo que es muy común entre los youtubers es hacer un vídeo respondiendo a las preguntas de sus seguidores. La estrella de San Gonzalo no podría ser menos, así que esta semana se ha lanzado con un 'Respondiendo a las preguntas del canal' que le habían hecho sus seguidores, previamente. Con un "¡Hola chicos! Estamos aquí de vuelta y hoy vamos a responder a los comentarios", se dirigía Vinicius a sus suscriptores.

Las preguntas que ha recibido el jugador brasileño han sido de lo más variopintas y no destacan, precisamente, por su carácter deportivo.

Su faceta de galán

La mayoría de cuestiones que le han hecho a Vinicius, tienen un carácter picantón: "¿Qué es lo que más echas de menos de Brasil, más allá de las chicas?" o "¿Eres aún virgen?", entre otras. Pero el brasileño, que parece sentirse muy cómodo en esta plataforma virtual, no se ha cortado: a la pregunta "¿Con qué famosa te gustaría tener una relación?" en jugador del Real Madrid respondía, entre risas, "con las Kardashian, cualquiera me gustaría".

Obviamente, al tratarse de un futbolista del Madrid, alguna pregunta sobre sus compañeros. Aunque no todas tenían carácter estrictamente deportivo: "¿Quién es más feo, Modric o tú?" a lo que el brasileño, entre risas, dijo "no voy a responder a eso, tengo mucho respeto por Modric".

Vinicius en su canal de Youtube

El rival más difícil

"¿Quién es el defensa más duro con el que has jugado en contra?", le preguntaban a Vinicius, a lo que el respondía que "Eder Militao y Sergio Ramos en los entrenamientos del Real Madrid" son los defensas más duros a los que se ha enfrentado.

Su relación con Hazard

"¿Has tenido algún problema con Hazard o fue cosa de la prensa?", le preguntaban los usuarios aunque él aseguraba que "no hubo ningún problema".

Su ritual después de los partidos

"Después de los partidos me voy al vestuario, me ducho, me cambio y hablo con los compañeros sobre el partido. Luego me voy a casa a recuperar y a charlar con los amigos".

[Más información: La emoción de fichar por el Madrid: Reinier y su familia, a lágrima viva en la presentación]