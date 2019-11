Raphael Varane no se entrena con el grupo y es duda para el partido frente al Alavés

El tercer descanso de Raphael Varane en esta temporada podría producirse este próximo sábado en Mendizorroza. El central francés no se ha entrenado con el grupo en el último entrenamiento del Real Madrid de este jueves y apunta a que no será de la partida para el encuentro de este fin de semana. Al parecer, sufrió un golpe ante el PSG y seguramente será la excusa para que Zinedine Zidane no cuente con él en el siguiente choque de La Liga.

El central es el cuarto jugador más utilizado esta temporada por Zidane solo por detrás de Casemiro, Sergio Ramos y Karim Benzema. Solo ha descansado en dos partidos en esta temporada, ante Mallorca y Osasuna. Ya son seis partidos consecutivos los que acumula el defensa galo, por lo que su descanso era más que necesario.

Además, tampoco participaron en el entrenamiento Eden Hazard, Lucas Vázquez, James Rodríguez ni Marco Asensio. Todos ellos aún continúan con sus procesos de recuperación. El belga lo empezó este miércoles después de que las pruebas indicasen que sufría una contusión en su tobillo derecho y se descartase una lesión más grave.

