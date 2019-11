¿Quién quiere más a Mbappé?: el debate entre Real Madrid y PSG

Kylian Mbappé es el auténtico protagonista del súper partido que se disputa este martes en el Santiago Bernabéu. El delantero francés es mucho más que eso, un futbolista único que ha ido creciendo a pasos agigantados y quien con tan solo 20 años -cumplirá 21 el próximo mes de diciembre- ya es considerado como uno de los mejores jugadores del planeta.

Todos le desean pero solo uno le tiene. El Paris Saint-Germain se hizo con sus servicios en el verano de 2017 y desde entonces su cotización no ha hecho más que subir. Mbappé ha demostrado en este tiempo que no fue 'flor de un día' y que las sensaciones que dejó en el Mónaco no han ido más que mejorando con el paso de los meses y de las temporadas.

Mbappé con el Mónaco en 2017 Reuters

El futbolista galo es un jugador de élite, el que está llamado a suceder en el trono a Cristiano Ronaldo y Messi. Si todavía no ha ganado uno de los grandes premios individuales es porque el asalto a la Champions League con el PSG ha resultado nulo en sus dos temporadas en el equipo parisino, cayendo en ambas en los octavos de final.

El título que sí ha conquistado ya Kylian Mbappé es la Copa del Mundo y lo logró el pasado Mundial de Rusia 2018, en el que, además, fue la gran estrella de Les Bleus. Pese a su edad, el delantero ya está capacitado para ser un líder dentro de uno de los grandes y en el Real Madrid le abren las puertas de par en par del Santiago Bernabéu desde Zidane a Hazard.

Enamorados de Mbappé

Desde la casa blanca siempre han mostrado una especial inclinación por el delantero, pero ahora ha sido el propio Zinedine Zidane el que no ha escondido que le quiere entre sus filas: "Viene como rival, no puedo decir nada más. Ya sabemos el jugador que es y su importancia en el equipo. Le conozco desde hace tiempo. Yo estoy enamorado de él, primero como persona. Ya vino a hacer una prueba hace tiempo. No te puedo decir más".

Mbappé celebra un gol con el PSG EFE

También Eden Hazard no se ha cortado al afirmar que hará lo que esté en su mano para traer a Kylian Mbappé hasta el Real Madrid en una entrevista para Le Parisien: "Si continúa así, Kylian será uno de los mejores jugadores de la historia. Un jugador de fútbol siempre sueña con jugar con los mejores y si mañana puedo ayudar a traerle al Real Madrid, lo intentaré, aunque no creo que nadie me pida opinión".

El PSG mantiene el pulso

Desde París no han dudo en recoger el guante y tanto Thomas Tuchel como Marquinhos han seguido la línea de los madridistas: también quieren mucho a Mbappé. "No sé cuánto enamoramiento tiene Zidane con respecto a Mbappé. Para nosotros es el jugador más importante, estamos muy contentos de que esté con nosotros. A veces es así. A veces uno quiere mucho a los jugadores que no puede tener. Lamentablemente para Zidane es jugador nuestro y creo que él también tiene a muchos jugadores de los que está enamorado en su equipo", dijo el técnico del PSG.

"Es una pregunta complicada para mí porque soy el entrenador del PSG y es jugador nuestro, intentamos crear un equipo entorno a él y no me gustaría pensar en el futuro de Mbappé fuera del PSG", continuó diciendo un Tuchel del que se ha hablado que no mantiene la mejor de las relaciones con el internacional galo.

Mbappé y Tuchel, en un partido del PSG Reuters

También su compañero Marquinhos ha cerrado filas: "Es difícil pensar en un futuro del PSG sin Mbappé porque es un gran jugador. No creo que solo Zidane, todo el mundo está enamorado de este jugador, que ha ganado grandes títulos y tiene mucho talento incluso siendo tan joven. Ya lo ha hecho muy bien en el club y la selección. Tenemos mucha suerte de contar con él, es un jugador muy importante que nos puede hacer ganar partidos". Mientras, Kylian sigue debatiendo qué hacer con su futuro porque si algo tiene claro que es su deseo es llegar algún día al Real Madrid.

