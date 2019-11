El trabajo de Vinicius para volver a ser la alegría del Real Madrid

Hace un año Vinicius Júnior comenzó a abrirse hueco en el esquema del Real Madrid bajo la dirección de Solari. El técnico argentino se erigió como su principal valedor, ya que conocía muy bien todas sus virtudes después de tenerle también a sus órdenes en el Castilla durante las primeras semanas de la temporada 2018/2019. El rosarino se hizo con el primer equipo luego de la destitución de Julen Lopetegui y fue ahí cuando acabó llegando el momento del joven jugador.

Fue a partir de noviembre cuando el brasileño comenzó a llamar a la puerta del primer equipo, la cual consiguió derribar en diciembre. A partir de ahí se convirtió en innegociable hasta que una lesión en los octavos de la Champions League, en el duelo de vuelta contra el Ajax de Ámsterdam, le dejó KO prácticamente hasta el final de la pasada temporada.

En lo que va del presente curso ha jugado 448 minutos, el 33% de los posibles entre La Liga y la máxima competición continental. Aún no ha mostrado su mejor versión en lo que va de 2019/2020 y es que él mismo dijo que había pasado por una etapa difícil de la que va saliendo. "Desde mi lesión ha sido un poco difícil encantar a todos. No estaba bien, no estaba tan feliz como antes, como la temporada pasada", dijo el pasado mes de septiembre.

Vinicius Júnior llora tras marcar gol en el Real Madrid - Osasuna Reuters

Ante Osasuna se vio su frustración al romper a llorar tras marcar su primer gol en la 2019/2020. Tras este encuentro comentó que estaba "contento por volver a marcar en el Santiago Bernabéu y por gustar a la afición". "Yo siempre soy muy feliz y no estaba así. Ahora estoy muy contento por marcar y encantar al Santiago Bernabéu", añadió un jugador que ha demostrado sus ganas por conquistar a la exigente afición del Real Madrid.

Trabajo con Vinicius

Desde Valdebebas trabajan con él en este sentido y es en especial Karim Benzema, quien le ayuda para no correr cuando en los últimos metros se necesita tranquilidad y temple. Vinicius Júnior ha hablado maravillas del delantero francés, del que ha asegurado recientemente que es el mejor '9' del mundo. El ex del Flamengo ya elegió al galo cuando le preguntaron si prefería jugar con Cristiano Ronaldo o con Lionel Messi. "Escogería a Benzema", dijo el brasileño.

Karim Benzema junto a Vinicius Jr. Twiter (@viniciusjr)

Vinicius es una clara apuesta del club, que le firmó cuando aún no había cumplido 18 años. Fue pasada la mayoría de edad el momento indicado para llegar al Santiago Bernabéu. Ahora se cumple el primer aniversario del comienzo de su mejor momento como madridista y ha llegado la hora de que vuelva a desplegar la alegría y la samba que dispone en sus botas.

