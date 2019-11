El cambio de discurso de Bale en un año: de disfrutar con el Real Madrid al dardo

Gareth Bale vuelve a ser noticia por unas sorprendentes declaraciones que están dando mucho que hablar. El extremo se encuentra concentrado con su selección y apunta a ser de la partida ante Azerbaiyán este sábado. "Me emociona más poder jugar con Gales que con el Real Madrid", dijo Bale ante los medios de comunicación en rueda de prensa. Unas palabras que puso en contexto al señalar que para él es más cómodo al poder hablar en su propio idioma "es como jugar con tus amigos en el parque un domingo".

El futbolista ha estado en el punto de mira ya que desde que volvió de su anterior estancia con la selección de Gales no ha vuelto ni a jugar con el Real Madrid, ni siquiera a entrenarse al mismo ritmo que sus compañeros en Valdebebas. Bale no juega un partido desde el parón de octubre, aunque se ha excusado por reaparecer con su combinado nacional y no con su club de forma pública.

"Ha sido una coincidencia que mi selección se concentrara esta semana y yo haya vuelto a hacer un entrenamiento completo. Hice mi rehabilitación y completé cuatro semanas de entrenamiento", ha comentado 'El Expreso de Cardiff' antes del importante duelo de clasificación para la Eurocopa 2020. "Si estoy en forma, este dónde esté, voy a intentar jugar, ya sea con Gales o con el Madrid. Para mí fue obvio: si estoy en condiciones de jugar, a darlo todo", añadió.

Lo cierto es que su vuelta con Gales le han acarreado al futbolista numerosas críticas, al mismo tiempo que se ha puesto en duda, una vez más, su futuro en el Santiago Bernabéu. Durante estas últimas semanas en las que se ha mantenido al margen del grupo en la Ciudad Real Madrid, distintas informaciones han vuelto a apuntar al fútbol chino como posible destino del '11' blanco. Ya sea en el mercado de fichajes de invierno o ya a partir de junio del 2020.

¿Qué dijo hace un año?

Esta declaración sobre la selección de Gales y el Real Madrid, así como esa comodidad por poder hablar en su idioma durante las concentraciones, entrenamientos y partidos no acaban de cuadrar con lo que dijo el propio Gareth Bale hace poco más de un daño. Un cambio de discurso llamativo. Fue en 2018 cuando durante una entrevista con Daily Mail, el internacional galés fue preguntado por un posible regreso a la Premier League.

"Estoy disfrutando jugando para el club más grande del mundo y donde gano títulos", dijo por aquel entonces Bale al tabloide británico. Incluso fue un paso más allá y, tras la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, llegó a decir que a partir de entonces jugarían más unidos los futbolistas del conjunto merengue: "Sin Cristiano trabajaremos más como un equipo y no como una unidad".

Una continuidad difícil

Después de estas declaraciones comenzó su venida a menos en el club de Concha Espina. Menos presencias, menos protagonismo pese a no estar ya la gran estrella Cristiano y una complicada relación con Zinedine Zidane. El entrenador francés ya le abrió las puertas del Santiago Bernabéu para que se fuese el pasado verano. Gareth Bale acabó quedándose y pareció que daba inicio un nuevo comienzo para él. Pero nada más lejos de la verdad.

Bale continúa sin hacerse un hueco y jóvenes promesas como Rodrygo le han adelantado tanto en los planes de Zidane, como también entre los favoritos de la afición madridista. Su despedida parece inevitable en los próximos meses y el cambio en su discurso parece ir en esa dirección también.

