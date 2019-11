Valverde: "Soy luchador, me sacrifico por el equipo y eso la gente lo nota"

El fútbol es cuestión de momentos. De trabajar duro y estar en el sitio y momento indicados. Sino que se lo digan a Fede Valverde. El centrocampista se ha hecho un sitio en la selección de Uruguay y también en el Real Madrid, donde ya es uno más entre los Casemiro, Modric y Kroos de turno.

'El Pájaro' llegó sin hacer mucho ruido, pero se ha convertido en uno de los futbolistas de presente y futuro con mayor recorrido. Desde la concentración con Uruguay, Valverde ha concedido una entrevista a El Transistor de Onda Cero.

Popularidad

"No me gusta hablar de popular, aunque lo he notado bastante. Lo que me gusta es hablar del cariño de la afición porque es bonito y eso también lo he notado".

Más conocido por las calles

"Sí, sí, claro. Hace un par de meses no me conocían tanto, pero es bonito lo de ahora, lo comento con mi novia. Le digo que es bonito poner una sonrisa en la cara de los niños".

Selección

"Estamos concentrados acá -en Budapest- porque jugamos el viernes en Hungría. El cuerpo técnico me ha felicitado. Uno lucha para hacer lo mejor posible las cosas. Es bonito que los compañeros y los técnicos te vengan a felicitar porque te están yendo bien las cosas".

Trabajo duro

"Uno trabaja en cada entrenamiento. Creo que uno tiene que trabajar duro y estar preparado y enfocado para el fútbol. Yo me sentía preparado para todo esto".

Paso por el Castilla

"Siempre trato sacar lo positivo. Para mí fue algo increíble. Muchos pueden pensar que el Castilla puede ser un paso, pero para mí fue algo maravilloso estar en el Castilla y salir a campos duros, donde la gente está deseando ver al B del Real Madrid".

Del Castilla al Dépor

"Sí, es duro. Había rivales que eran buenos y costaba -Castilla-. Lo del Deportivo es una espina, porque no pude dar lo mejor de mí y conseguir los objetivos. Pero mucha gente se fijo en mí y empezó a confiar más en mí".

Luchador

"Yo siempre digo que si uno deja todo en el campo, si uno se sacrifica por el equipo... eso la gente lo nota. Yo soy un luchador, no solo en el fútbol, también en mi familia. Yo trato de dar lo mejor en la cancha y la gente me lo trata de agradecer".

Futura paternidad

"Sí, lo sabían algunos. Pero yo les dije que mejor si no decían nada. Yo no quería dar la noticia hasta que no pudiese meter un gol".

Secreto

"Solamente lo estábamos ocultando porque pasábamos por un buen momento en mi carrera, luchaba por primera vez por un puesto titular en el Real Madrid. Se lo dije a mi novia y creímos que era mejor esperar a meter un gol. Será un niño y le daré un balón".

Su pareja

"No, no. Ella es una periodista dura, ella siempre tiene una crítica constructiva. Es brava. Yo siempre veo a los periodistas como trabajadores, no tengo ningún problema, jamás voy a opinar mal de nadie".

Periodista en casa

"Ella me trata de ayudar. Yo respeto la opinión de todos los periodistas, pero sí que no me fijo mucho en las redes. Intento disfrutar de mi casa y mi novia. No me gustan los rifirrafes con cualquier persona".

El Fede más personal

"Soy abierto, tampoco soy un cuco. Pero sí que soy reservado, me gusta estar con mi gente, pero tampoco evito ir a las comidas o cenas con mis compañeros. Cuando vine a España viví un año con mis padres, luego en Coruña ya viví solo y ahora vivo con Mina. Mis padres viven en otra cosa. Nos conocimos por las redes y luego la invité a ver un Barcelona - Real Madrid, el 1-1 de la Copa del Rey. Yo no fui, no fui convocado y me quedé en casa".

Apodo

"Porque cuando era niño parecía que volaba por cómo jugaba y cómo corría. Mis padres no se lo tomaron muy bien, pero ahí quedó. Mi padre fue futbolista, aunque no fue muy conocido".

Llamada del Real Madrid

"Es algo impresionante, me pasaron muchas cosas por la cabeza, muchos momentos duros de niño. Hizo como un click en mi cabeza y empezó a cambiar todo para bien".

