Rodrygo Goes encandila a Europa: jugador de la semana de la Champions

Rodrygo Goes no para de romper récords de precocidad. Su partidazo ante el Galatasaray en el Santiago Bernabéu ha tenido trascendencia mundial y, como no podía ser de otra manera, la UEFA no iba a dejar pasar esta oportunidad que le ha brindado la aparición de esta nueva estrella.

El brasileño ha sido nombrado como el Jugador de la Semana de la Champions League. Su hat-trick perfecto ante los turcos ha encandilado a toda Europa y ha conseguido este premio por primera vez en su carrera.

El joven jugador del Real Madrid, que se convirtió en el más joven de la historia de la Champions en hacer tres goles en un mismo partido y más aún en hacerlo perfecto, es indiscutible en el once de Zinedine Zidane después de este arranque fulgurante que ha tenido. Por delante, toda la historia del fútbol mundial.

