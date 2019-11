La renovación del Real Madrid de Zidane no llega a la defensa

El Real Madrid tiene mejor cara tras los compromisos de las últimas semanas. El equipo ha dado un paso al frente y ha mejorado aspectos tan importantes como el dejar la portería a cero. El club blanco lleva tres partidos consecutivos sin encajar gol. Ha echado el cerrojo y la 'culpa' no es solo de Thibaut Courtois. Todos trabajan mejor en tareas defensivas, aunque las dudas no dejan en paz a la mayoría de la defensa merengue.

Dani Carvajal, Raphael Varane, Sergio Ramos y Marcelo. Todo madridista sabe recitar de carrerilla los cuatro defensas que llevan ocupando la zaga blanca desde el último lustro. Con ellos se ganó todo y también se cayó precipitadamente el curso pasado. La renovación no ha llegado a ellos y se nota cierto agotamiento. La renovación, ahora mismo, son Fede Valverde y Rodrygo Goes.

Con el uruguayo y el brasileño, el centro del campo y el ataque blanco ha sufrido un cambio. Aire nuevo y hambre juvenil para dar un salto. Sin embargo, en la defensa no se ha vivido hasta ahora una irrupción similar. Siguen los de siempre y Zidane no ha dado demasiadas muestras de haber visto trastocada su confianza en ellos. Juegan en los días importantes y rotan poco y es que no hay ningún defensor por detrás de ellos que haya jugado 400 minutos.

Emerson intenta robar el balón a Mendy REUTERS

Las principales alternativas, sin el lesionado Nacho, son Éder Militao, Ferland Mendy y Álvaro Odriozola. El lateral francés es el que más ha jugado de todos ellos con un total de 360 minutos. Le sigue Odriozola con 344' y Militao con 300' justos. O lo que es lo mismo: Sergio Ramos, con 1.140 minutos, ha jugado más que las tres alternativas en defensa juntas. Ninguno de ellos arranca con Zidane y tampoco es que los titulares estén en buen momento.

Militao, sin oportunidades

Militao no encuentra su sitio entre Ramos y Varane. La pareja de centrales está más que consolidada y el brasileño no ha dado por ahora muestras de poder tener un rol relevante. Mientras Ramos sigue siendo un pilar fundamental, Varane no pasa por un buen momento aunque Zidane sigue confiando en él por encima de Militao. De momento, los 50 millones que pagó el Madrid por el ex de Oporto no han sido suficientes para que asalte el once titular.

Mendy pelea, Odriozola se queda atrás

Militao no ha dejado malas sensaciones, como tampoco Mendy. Aunque el francés, que sí estuvo activo, no terminó de aprovechar su oportunidad contra el Betis. El lateral izquierdo es la posición que más dudas desprende ahora mismo en el Madrid y es que ni Marcelo ni Mendy están afianzándose en el puesto. Las lesiones les han lastrado y Zidane espera que a partir de ahora tanto el titular como su suplente arranquen. Peor lo tiene Odriozola, que no ha aprovechado oportunidades como la de Mallorca (fue expulsado) y ha pasado a ser una habitual a la hora de quedarse fuera de las listas.