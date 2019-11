Sergio Ramos, sobre el penalti no señalado: "Yo veo que el balón le da en la mano a Feddal"

El Real Madrid no pudo pasar del empate a cero ante el Betis después de un partido en el que anularon un gol de Eden Hazard por fuera de juego y un penalti por mano de Feddal no señalado a favor de los blancos, en el que ni el colegiado ni el VAR concedieron la pena máxima.

Después del encuentro fue Sergio Ramos el que tomó la palabra a pie de campo. El capitán señaló que habían dejado pasar una buena oportunidad para colocarse líderes tras el pinchazo del Barcelona y el empate entre el Atlético de Madrid y el Sevilla: "Sí, la verdad que hoy era una oportunidad para ponernos líderes después de los resultados".

"El equipo ha luchado y ha buscado la victoria desde el primer minuto. Pero al final no ha podido ser", añadió el central. Ramos destacó la actitud de los jugadores frente al Betis: "Desde el equipo la actitud ha sido buena. Hoy se nos queda sabor agridulce, para mí hoy perdemos una oportunidad muy buena para ponernos ahí arriba primeros y marcar la diferencia".

Loren y Sergio Ramos pelean por un balón aéreo REUTERS

"Al final el fútbol no se puede competir 90 minuto al mayor esfuerzo, hemos salido bien al principio, hemos dado un paso atrás, se nos ha resistido el gol y una jugada por el VAR a la que no hay que darle importancia porque al final ya ha ocurrido", apuntó sobre el polémico penalti no pitado a favor del Real Madrid en el tramo final del encuentro.

Penalti del Betis

Sergio Ramos no quiso entrar en polémicas: "Yo veo que le da con la mano pero creo que la interpretación del árbitro no es esa. No pasa nada, la realidad del fútbol, cada día es mas difícil ganar a un rival. Hoy el Levante ha conseguido la victoria frente al Barcelona. Eso demuestra que nuestra liga es la mejor del mundo, que hay mucha competitividad. La interpretación es del árbitro y ellos son los que deciden".