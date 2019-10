Rodrygo derriba la puerta y pone en peligro el sitio de Bale con Zidane

Gareth Bale y Rodrygo Goes

Noche redonda en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid goleó, Luka Jovic marcó, Courtois dejó la portería a cero y entre los Benzema y Kroos destacó Rodrygo Goes. Aunque lo del brasileño, más que una sorpresa, empieza a ser costumbre. Era su primer partido como titular en el coliseo blanco, el segundo (y seguido) desde que juega en el club merengue, y lejos de achantarse volvió a cerrar una gran actuación para meterse a la afición en el bolsillo con solo 18 añitos.

Solo necesitó siete minutos para marcar el que es ya su segundo gol en Liga. Los datos asustan y es que solo ha necesitado tres remates para hacer dos goles en el campeonato doméstico. Unos números que dejan en mal lugar a su compañero y amigo Vinicius Jr. Pero más allá de su buena relación con el gol, lo que más gusta de Rodrygo es la madurez que presenta a su corta edad y teniendo que su origen futbolístico está al otro lado del charco.

Como si llevara toda su vida en Europa. Rodrygo ha caído de pie en el fútbol del Viejo Continente, tan diferente del de donde proviene en el que suele reinar más el descontrol. Ya se venía avisando de esto antes de que aterrizara en Madrid, pero hasta que no lo ha hecho ante los ojos de todo el mundo no se lo creían todos. Ahora sí, Rodrygo es muy bueno y ha llegado al once del club blanco para quedarse.

Rodrygo, como Valverde

Una irrupción parecida a la de Fede Valverde hace solo un puñado de jornadas. Nadie se cuestiona la titularidad del uruguayo y se pide a gritos la del brasileño. Rodrygo ha puesto paz a la posición en la que más problemas estaba encontrando Zidane para dar con un titular. Era Gareth Bale, pero las lesiones le han impedido tener continuidad en los últimos tiempos. Alternativas como Vinicius, Lucas Vázquez o James no convencían.

El gran damnificado de todo esto puede ser Bale. El galés, del que no se sabe fecha en la que volverá, puede encontrarse con un muro llamado Rodrygo para volver a la titularidad. No es que no lo haya hecho bien cuando ha estado, pero últimamente todo lo que rodea al Expreso de Cardiff tiene poco que ver con su fútbol y eso le puede pasar factura. Rodrygo ha venido para darle la puntilla.

Un tridente que gusta a Zidane

Y es que la opinión de Zidane, la más importante de todas, está del lado de Rodrygo. El técnico francés no tiene que descubrir ya ante el mundo a su joya, pero se que se mostró bastante contento en rueda de prensa con su tridente de ataque: "Los tres de arriba, combinando juntos, no había ninguno pegado a la banda... Había constante movilidad", dijo mientras esbozaba una sonrisa. Y esos tres de arriba son ahora mismo Benzema, Hazard y Rodrygo.

Rodrygo se afianza en la banda derecha con sus dos últimas actuaciones que han convencido a todos (cuerpo técnico, vestuario y afición). Bale va a tenerlo muy difícil y no que decir Vinicius, al que Zidane dejó claro que, en todo caso, ve como competencia de Hazard en la izquierda. Sin opciones para el ex de Flamengo, Rodrygo gana peso en el tridente de ataque y con solo 18 años parece estar cerca de conseguir lo que a Vinicius tanto le está costando esta temporada: un puesto en el once.

