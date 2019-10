Modric pide calma con su lesión: "No es grave, estaré bien en unos días"

Luka Modric se retiró del terreno de juego este domingo en un encuentro de su selección ante Gales. El futbolista se marchó del campo en los últimos minutos del partido clasificatorio para la Eurocopa 2020 por un golpe en el muslo de la pierna derecha. Es duda para el próximo partido ante el Mallorca en Son Moix.

El croata ha querido tranquilizar a la afición merengue:"Tengo un golpe en el músculo, que duele un poco y la hinchazón es grande, pero creo que no es grave y que estaré bien en unos días. Es una lesión que el doctor Jankovic -el médico de la selección croata- dijo que era desagradable, pero que no debería ser larga. E inmediatamente lo comunicó a los médicos del Real", afirmó el jugador.

El jugador ha sido preguntado por el posible disgusto del Real Madrid ante la noticia de la lesión y la factible baja de Luka ante el Mallorca: "Creo que el Madrid no dirá nada, porque es una pequeña lesión que creo que no me apartará fuera del terreno de juego durante mucho tiempo", explicó claro el deportista de 34 años.

Modric y Bale, lesionados

El entrenador del combinado nacional croata, considera que es una molestia sin demasiado importancia y que la recuperación a penas le llevará unos días: "Ciertamente necesitará un descanso de dos o tres días, pero luego debería estar bien", comenta Zlatko Dalic.

Pero no fue el único que terminó con problemas en el partido. Gareth Bale sintió calambres pero decidió continuar ya que la selección galesa ya había llevado a cabo los tres cambios reglamentarios. Se desconoce el verdadero estado de salud de ambos jugadores, por lo que cuando finalice el parón, el Real Madrid hará las correspondientes pruebas a ambos futbolistas. El principal objetivo es que se encuentren recuperados para el encuentro de Champions ante el Galatasaray.

