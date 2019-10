Van de Beek aplaza su fichaje por el Real Madrid hasta verano

El pasado verano se especuló mucho con los jugadores que podrían llegar al Real Madrid para reforzar el centro del campo. Pogba, Eriksen y Van de Beek se convirtieron en los tres nombres que más fuerza tomaron, pero el francés era el favorito de Zidane, algo que acabó por cerrar las puertas de la casa blanca a los otros dos.

Donny Van de Beek terminó por quedarse a las órdenes de Ten Hag y aunque ha vuelto a ser relacionado con el Real Madrid, el propio futbolista ha salido al paso de los rumores durante una entrevista en Voetbal International. El internacional holandés ha asegurado que no saldrá del Ajax de Ámsterdam en el mercado de invierno, pero sí que ha dejado en el aire su posible llegada al Santiago Bernabéu en verano.

"No quiero irme durante las vacaciones de invierno. Jugaré aquí toda la temporada, terminará el año en el Ajax. Eso me da claridad y tranquilidad. Ya veremos después. ¿Si lo saben eso en Madrid? Ciertamente todos lo saben. Quizás algún día en mi carrera suceda que me cambie de club durante las vacaciones de invierno, pero por ahora no me gusta. Pelear con un equipo por algo y a mitad de camino dejarlo... Quiero volver a hacer cosas con el Ajax esta temporada", ha afirmado Donny.

Van de Beek, en un partido con el Ajax de Ámsterdam. Foto: Instagram (@afcajax)

El jugador estuvo en el foco el pasado verano por ser colocado en la órbita madridista, algo que le acabó afectando: "Yo no leo ni veo todo, pero los demás siempre te abordan con eso. Todavía soy joven y, aunque fuera más mayor, estas cosas me terminarían afectando. Somos seres humanos y hubo tantos rumores... Se dijo y escribió tanto... Estoy muy feliz de que todo eso haya terminado, de poder concentrarme en el Ajax".

Relación con el Ajax

Van de Beek ha querido dejar claro que su relación con los ajacied es muy buena, pase lo que pase en el futuro: "El vínculo entre el Ajax y yo siempre ha sido bueno. Siempre trato de dar lo mejor para el equipo y ellos también son buenos conmigo. Estoy feliz de que me aprecien y quiero devolver ese agradecimiento con nuevos logro".

