Zidane, rendido a Rodrygo: "Su control ha sido la hostia"

El Real Madrid ya es líder en solitario pase lo que pase en los partidos que restan para que finalice la sexta jornada de La Liga. El equipo blanco se impuso ante Osasuna por 2-0 con goles de Vinicius Júnior y Rodrygo. Zinedine Zidane analiza ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Confianza

"Sí. De todas formas yo confío mucho en mi plantilla. Son jugadores muy buenos. Yo creo que están todos preparados y lo han demostrado. Muchos cambios, pero se trata de eso, cuando te toca, jugar bien y es lo que hicimos".

Contento por Rodrygo y Vinicius

"Me alegro por ellos, porque muchas veces nos olvidamos que tienen 18 años. Cuando marcaron se vio la emoción que tenían por hacerlo en el Santiago Bernabéu. Muy contento con Vinicius y también con Rodrygo, su gol muy bien, pero a mí sabéis que me gustan los controles y el suyo ha sido la hostia".

Creer

"Lo que ha cambiado es que creemos en lo que hacemos. Con tranquilidad y trabajo se consiguen muchas cosas. No éramos tan malos y ahora no somos tan, tan buenos. Haay que seguir en esta línea, en esta dinámica. Hicimos un buen partido ante el Sevilla y ahora otra vez, con intensidad en todas las líneas. Sabemos que ofensivamente podemos hacer muchas cosas buenas".

Confianza a los jóvenes

"Darle confianza lo intentó siempre -Vinicius-. Son chicos muy jóvenes. Estamos aquí para ello, para que mejoren, todos. Estoy muy contento por él porque necesitaba este gol. Ahora necesitamos descansar bien y pensar que hoy ha sido un gran partido por parte de todos. Fede Valverde, su partido... ha hecho un gran partido, ¡pufff! Es muy joven y tiene un futuro extraordinario".

Mirando al derbi

"Queremos trabajar, pero creemos en lo que hacemos. Ahora tenemos que descansar y pensar en el próximo partido".

Areola calienta en el Santiago Bernabéu antes de su debut Reuters

Debut de Areola

"Es un jugador de la plantilla. Hoy ha jugado y lo ha hecho bien. Contentos. Todos los que jugaron hoy lo hicieron muy bien".

Tiempo

"No, no creo. Lo más importante es lo que hacemos y lo que llevamos haciendo desde hace tiempo. Todo lleva su tiempo. No éramos tan malos y ahora no somos tan buenos. Somos líderes, pero no somos tan buenos. Hay que seguir esta línea y pensar en lo siguiente. Hay que creer en lo que hacemos. Momentos complicados vamos a tener en la temporada, pero hoy hay que estar contentos".

Mejora

"Es lo que buscamos siempre. Creo que cada día estamos mejor. Compactos, agresivos... Todos estamos preocupados en recuperar el balón, ayudando, y luego ofensivamente sabemos la calidad que tenemos".

¿Ha sido valiente?

"No, no hay que decirlo. Solo soy el entrenador del Real Madrid que pone a sus jugadores y que lo hacen bien".

Vinicius rompe a llorar tras marcar EFE

Lágrimas de Vinicius

"Lo vi después en la televisión. Contento por él. Tiene 19 años, para él marcar aquí es importante. Se le ha visto muy, muy contento -risas-".

Plan B

"No es que haya un plan A y un plan B. Tengo 25 jugadores en la plantilla y entrenan a tope. Hoy han demostrado que tienen el nivel para jugar en el Real Madrid. En cualquier caso no voy a cambiar mi filosofía. Gente puede pensar que corremos riesgos, pero yo creo que tenemos jugadores para hacerlo bien".

Ayudar a Areola

"Forma parte de la plantilla, eso está claro. Hoy ha demostrado que podemos contar con él. Lo que me ha gustado es que siempre ha estado en movimiento, muy dinámico. Se ha comunicado bien con sus compañeros. Ha jugado muy bien incluso cuando ha tenido algún problema. La Eurocopa y la selección lo pensaremos después".

