Hugo Sánchez se ofrece otra vez: "Florentino me dijo que ojalá el destino nos vuelva a juntar"

Hugo Sánchez no cesa en su empeño por coger algún día las riendas del banquillo del Real Madrid. El técnico mexicano ha hablado en Cancha y se ha ofrecido públicamente en una nueva ocasión para ser el sucesor de Zinedine Zidane en el cargo, ahora que el francés está más cuestionado que nunca. Él lo tiene claro y, por lo visto, confía en que Florentino Pérez le de la oportunidad.

"Tuve una reunión con Florentino Pérez, me dio una cita, fui a su oficina y estuvimos hablando una hora y media de varios temas. Yo quería que él supiera que estoy preparado y listo para tomar las riendas del Real Madrid cuando él lo decida", cuenta sobre su encuentro con el presidente del club blanco.

"Me gustó lo que me dijo, que ojalá el destino nos vuelva a juntar nuevamente. Eso me abrió la posibilidad de que en un futuro pueda ser. No lo descarto todavía porque tengo edad. Mi referente es Luis Aragonés, que ha sido el entrenador más longevo que conozco en cuanto a estar a niveles muy altos. Me da mucha ilusión pero ahora estoy en una etapa donde espero una propuesta interesante de algún equipo en México o una selección en el mundo y por supuesto no descarto un equipo europeo o de cualquier parte que tenga un proyecto interesante", añade.

Hugo Sánchez

Quiere seguir los pasos de Zidane y Solari

"Le dije al presidente que no me tiemblan las piernas para ponerme al frente de los jugadores actuales. Entonces él ya lo sabe, a mí me gusta ser directo y esperaré. Si llega, qué bueno, si no llega, hice todo lo que estuvo de mi parte para conseguirlo. Ojalá que llegue mi oportunidad así como se la han dado a otros exjugadores, los más recientes Zidane y Solari", concluye.

