Casemiro: "No hay excusa, no hemos jugado bien pero estamos a tiempo de cambiar"

Triste debut del Real Madrid en la Champions League 2019/2020. 3-0 endosó el PSG al conjunto blanco en la primera jornada de la fase de grupos. Un día complicado en el que quiso dar la cara a pie de campo, ante el micrófono de Movistar Liga de Campeones, Casemiro.

El centrocampista del equipo blanco fue realista en cuanto a la imagen dada durante el partido en el césped. El brasileño es consciente de la actuación del Madrid ante el conjunto parisino: "No hemos jugado bien, han tenido el control del partido, sabemos que es complicado jugar, son muy fuertes, tienen grandes jugadores, no hemos jugado bien. Todavía queda mucho, queda mucho tiempo, hay que seguir trabajando. Muchas cosas por venir por delante".

Además, analizó los aspectos en los que el París Saint-Germain ha sido superior al equipo madridista: "En agresividad no nos han superado, intentamos serlo siempre, con el 3-0 lo hemos intentado, hemos trabajando, si no haces un partido casi perfecto, no ganas".

Casemiro: "Es un momento delicado y estamos a tiempo de cambiar"