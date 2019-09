De Hazard a Mendy: la Champions pone a prueba a los fichajes del Madrid

El Real Madrid abre una nueva andadura en la Champions League en París este miércoles. Para este partido, Zidane no puede contar con los lesionados, a los que se ha sumado Marcelo, así como tampoco con los sancionados Sergio Ramos y Nacho. Esto hace que el francés deba tirar de las nuevas incorporaciones para el estreno en la máxima competición continental.

La plaga de lesiones que ha asolado al equipo blanco desde la pretemporada ha provocado que Zinedine Zidane deba ingeniárselas para ir resolviendo un puzle con cada nuevo partido. En esta ocasión la prueba es de altura. Después de ganar frente al Levante en la cuarta jornada de La Liga y situarse así en la tercera posición de la clasificación con ocho puntos, el Madrid vuelve a su competición fetiche.

Se avecina un día de estrenos. Ferland Mendy y Militao debutarán como titulares con el conjunto merengue en la Champions League. Ambos serán, presumiblemente, titulares contra el PSG ante las sanciones que arrastran Ramos y Nacho, además de la lesión de Marcelo. Así dos de las caras nuevas del Real Madrid para la 2019/2020 formarán en la zaga junto a Varane y Carvajal.

Hazard, la estrella

Eden Hazard debutó con el Real Madrid el pasado fin de semana contra el Levante. El internacional belga se lesionó justo antes del inicio de La Liga y no ha sido hasta después del parón de las selecciones cuando ha llegado el momento de su regreso a los terrenos de juego. El plan era que el ex del Chelsea tuviese media hora ante el Levante y jugó unos minutos más, aunque todavía es una incógnita si contra el Paris Saint-Germain será titular o no.

Eden Hazard saluda a la afición del Real Madrid REUTERS

El '7' blanco tendrá ante sí la oportunidad de cumplir un sueño de niño: jugar la Champions League con el Real Madrid. Hazard continúa en pleno rodaje después de varias semanas dedicándose a su recuperación. El jugador es el nuevo buque insignia del proyecto y el guion de la temporada es que sea uno de los innegociables en ataque junto a Benzema. La 'hora H' ha llegado.

La doble 'J'

A todos los anteriormente mencionados se pueden sumar otros como Jovic, quien podría actuar de revulsivo. El delantero serbio aún no ha abierto su cuenta goleadora, pero ha demostrado que tiene mucho olfato y que es un relevo de garantías para Karim Benzema. Sin olvidar al otro 'fichaje'. James Rodríguez se ha convertido en la sorpresa más grata para club, cuerpo técnico y afición en este inicio de curso.

James Rodríguez, en el Santiago Bernabéu Reuters

Las lesiones han provocado que el colombiano vaya haciéndose un hueco en el once titular de Zizou. Algo que parecía inimaginable hace tan solo unos meses. James apunta a repetir titularidad frente al PSG en el Parque de los Príncipes. Un equipo al que, además, se le vinculó el pasado verano. El '16' está decidido a que este sea su año en la casa blanca y no va a parar hasta demostrar que tiene calidad y garra para continuar vistiendo la elástica merengue en el futuro.

[Más información - Florentino Pérez: "Veníamos de ganarlo todo y tenemos que recuperar ese hambre"]