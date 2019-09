Zidane: "Hazard es muy bueno, nos va a dar muchas cosas"

El Real Madrid sumó su segunda victoria de la temporada ante el Levante (3-2) y la primera en el Santiago Bernabéu, ya que ante su público consiguió un empate frente al Valladolid en la jornada 2 del campeonato. Benzema, por partida doble, y Casemiro pusieron los goles en un choque que pasará a la historia por ser el del debut de Hazard con la elástica blanca. Zinedine Zidane analiza ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Lectura del partido

"La segunda parte ha sido un poco más complicada para nosotros. Cuando el rival te mete un gol a los tres minutos cambia un poco el partido. Pero hemos conseguido los tres puntos, que era lo que queríamos hoy. Hemos jugado fenomenal la primera parte, cuando consigamos jugar así durante los 90 minutos será muy bueno para nosotros".

Zidane: "No quiero buscar excusas pero cuando llegan jugadores de las selecciones, sin descanso, es más difícil"

De más a menos

"En la segunda parte tuvimos oportunidades para hacer el cuarto e incluso más. Puede ser que físicamente... pero bueno, yo no quiero buscar excusas. No estamos para eso. Pero cuando muchos jugadores llegan de sus selecciones y no han tenido descanso es complicado. Ahí está Casemiro o Ramos un poco con el sóleo. James, igual. Ha hecho noventa minutos, pero ha tenido solo cuatro entrenamientos con el equipo, como Hazard. Lo tenemos que hacer es tener más minutos como la primera parte".

Doblete de Benzema

"Lo que puedo decir es que siga así. Es importante para nosotros ver a Benzema de esta manera. Hemos visto la ovación del público, lo que está haciendo... Pero tenemos que mejorar nuestra segunda parte. Hay que pensar en eso".

Dos goles encajados

"No lo sé. Nosotros sabemos que podemos mejorar mucho. Desde la tranquilidad, desde la serenidad. Nosotros sabemos que tenemos y que debemos jugar mejor durante más tiempo en un partido. Yo creo que es lo que va a pasar".

¿Casemiro, baja para el PSG?

"No, no creo. Pero estaba cansado -Casemiro-. Por Eden -Hazard-, lo habéis visto. Es muy bueno con el balón. Solo ha hecho cuatro entrenamientos con el equipo y tiene que trabajar más con el equipo. Es muy bueno, pero hay que gestionarlo. Yo no quiero más lesionados, ni a él ni ninguno, quiero a todos bien".

Plaga de lesiones

"Claro, por las circunstancias. Es lo que hay. Un entrenador se tiene que adaptar a los jugadores que tiene. Eso cambió un poco con el cambio de dibujo. Pero es lo que hay. Toni -Kroos- de mediocentro, aunque a él le gusta más jugar adelante. O Lucas, que a él le gusta subir, subir... se le ha visto. No podemos estar contentos por nuestro juego en la segunda parte, pero hemos creído hasta el final. Es lo más positivo de hoy".

Paciencia con Vinicius

"Vinicius tiene 18 años. Eso es con el trabajo, con todo. Lo importante es crear ocasiones. Es verdad que hemos tenido ocasiones de hacer gol en la segunda parte. Hay que insistir en eso. Pero yo solo pienso en el trabajo de cada uno de ellos para mejorar".

Confianza en James

"Simplemente tiene calidad. Siempre la ha tenido, hace dos años decía lo mismo. Además, estando justo físicamente, con carácter y con la entrega que puso hasta el final... me alegro por él porque lo da todo en el campo, acabó muerto. Ahora vamos a descansar y a pensar en el próximo partido que jugamos en unos días".

Margen de mejora

"No, lo único que te puedo decir es que debemos mejorar y trabajamos para eso. Luego vamos a encajar menos goles y vamos a marcar más, estoy convencido. Ahora, paciencia".

Defender más y mejor

"Evidentemente no es lo que queremos, sufrir. Cuando uno recibe un gol en ese momento es todo muy mental. Sinceramente recibir un gol no es lo más grave, sino cómo reacciona el equipo. Poco a poco mejoraremos. Lo hemos hecho bien ofensivamente y también defensivamente. Si defendemos bien 45 minutos, podemos hacerlo 90".

Benzema y Hazard

"La verdad es que llevo mucho tiempo escuchando que el último partido de Karim -Benzema- es el mejor que ha jugado. Creo que hay que dejar de decir esto porque siempre lo intenta, incluso cuando tiene algún problema o alguna dificultad. Él siempre da la cara. En cuanto a Eden Hazard, nos va a dar muchas cosas. Eso es lo que quiero, que estén todos listos y preparados".

[Más información: El Real Madrid se reencuentra ante el Levante y Hazard debuta en la fiesta de Benzema]