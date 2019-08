El Barça va de farol con Neymar: la oferta culé es para contentar a Messi

El Barcelona ve muy difícil el fichaje de Neymar. Con Coutinho en Múnich, el club catalán se ha quedado sin su mejor vía para fichar al brasileño y, aunque Dembélé, Semedo o Rakitic podrían entrar en la operación, en Francia señalan que el Barça no tendría pretensiones reales de contratar a Neymar. Así lo afirma Le Parisien, que cree que se trata más de un intento para contentar a Messi.

El diario galo apunta este domingo que el interés del Barça en Neymar sería un simple farol para aparentar que se encuentran negociando y así contentar a Messi, el cual ha pedido la vuelta de su amigo este verano. El argentino hace presión y el Barcelona, con viaje a París incluido, solo estaría haciendo un montaje para que el '10' estuviera contento.

Las aproximaciones con el PSG siguen sin llegar a nada. El Barcelona no tiene dinero y solo podría llevar a cabo la incorporación de Neymar a través de un intercambio de jugadores. Sin embargo, el club catalán solo quiere incluir jugadores en el trato y no pagar ni un euro por Neymar este verano. En el Camp Nou no hay dinero para afrontar una operación así y las altas esferas del club lo saben.

Neymar tiene difícil, por tanto, fichar por el Barcelona. Los rumores ya apuntaban a esta vía que ahora describe Le Parisien. El fichaje de Griezmann, los altos salarios, la salida de Coutinho... todas las claves apuntaban lejos de un posible fichaje de Neymar por el Barça. Además, también podría tratarse de una estrategia de Bartomeu para entorpecer una posible negociación con el Real Madrid, ya que quiere evitar a toda costa que una de sus antiguas estrellas vista de blanco.