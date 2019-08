Benzema, el 'hombre gol' del Madrid en Balaídos

El Real Madrid ya está preparado para dar comienzo a la nueva temporada. Su primer compromiso en La Liga no será fácil, pues el equipo de Zidane tendrá que visitar Balaídos para enfrentarse a un Celta que siempre acostumbra a dar guerra en su casa. No obstante, si hay un nombre al que el madridismo puede aferrarse para volver a conquistar el territorio vigués, no es otro que el de Karim Benzema.

El delantero francés ha demostrado encontrarse en estado de gracia cuando se trata de medir sus fuerzas con el Celta lejos del Santiago Bernabéu. En sus dos últimas visitas a Balaídos, el '9' se ha encontrado con el premio del gol. El más reciente se produjo la temporada pasada cuando, en la jornada 12 del campeonato doméstico, el equipo blanco se hacía con la victoria por 2-4 con el propio ariete francés abriendo la lata.

Echando la mirada más atrás, en la anterior visita del Madrid al estadio del Celta, el resultado fue de empate a dos. Benzema no pudo estar presente en dicho duelo y fue Gareth Bale quien asumió la responsabilidad de marcar los dos goles de su equipo. La victoria no fue posible, pues Maxi Gómez logró establecer la igualada en el marcador en los últimos diez minutos de juego.

Karim Benzema festeja su gol contra el Celta EFE

¿Continuará la racha?

En última instancia, en una visita más atrás, Benzema sí estuvo presente y dejó su sello. Aquel encuentro se resolvió con un solvente 1-4 donde el francés firmó la tercera diana de los suyos tras un doblete de Cristiano Ronaldo. La guinda al pastel la puso Marcelo para completar la goleada, y dados estos últimos resultados, el madridismo se encuentra esperanzado en que el equipo empiece con buen pie La Liga y, a su vez, en que Karim siga con su particular racha del gol en Balaídos.

[Más información: Las dudas del primer once del Real Madrid en La Liga 2019/2020]