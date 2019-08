"El Madrid me quería, rechazar la oferta de Zidane me dolió en el corazón"

Real Madrid y Barcelona se han interesado por muchos jugadores en las últimas décadas. Uno de ellos Djibril Cissé, quien ahora reconoce que estuvo cerca de uno y otro club. "Conocí a Rijkaard, el entrenador del momento, pero acabaron fichando a Eto’o. Y en 2002 el Real Madrid estaba de moda. Un día, con la selección francesa, vino Zidane a mi habitación para decirme que el Madrid me quería, pero le di mi palabra al Liverpool y para mí una palabra es más importante que un contrato. Haber rechazado la oferta de Zizou me dolió en el corazón", ha comentado el exfutbolista.

En declaraciones para L'Équipe, Cissé se ha deshecho en piropos hacia Zinedine Zidane, el actual entrenador del Real Madrid. "Es el mejor jugador que he visto. Es técnicamente muy limpio y lo hace todo sencillo. No va a hacer diez toques con las piernas que no sirvan de nada. Con uno o dos, generalmente, ya te hacía algo. Y tenía una flexibilidad inusual en el tobillo", ha apuntado sobre el ahora técnico.

Además, Cissé ha tenido tiempo para pasar revista. Desde el rival más fuerte al que se ha enfrentado al compañero más divertido o qué futbolista actual se parece más a él. Sobre esto último, ha apuntado en la dirección de uno de los mejores del planeta: "Diría que Mbappé, pero él es mucho más técnico que yo y más completo. Si no es él, quizá Cavani. Me encanta y le tengo un gran respeto pese a que juegue en el PSG. Le tendría más respeto si jugara en el Marsella".

De Cristiano a Ribéry

"¿El rival más fuerte con el que me he medido? Jugué contra Cristiano Ronaldo y Messi, pero ya sabía lo que eran. Aparte de ellos, me impresionó Andrés D'Alessandro. Le vi jugar con River Plate en 2001. Les rompía la espalda a todos. Era increíble pero no tuvo la carrera que debía haber tenido", ha asegurado sobre el más fuerte.

Cissé, exjugador francés Foto: Twitter (@DjibrilCisse )

"¿El más divertido? Ribéry es el más bromista que he conocido. Coincidí en el Marsella y en la selección. Te ponía sal en el agua y gel de los que causan calor en los calzoncillos. Una vez se la lió a Zenden. Le puso Betadine en el gel de baño y 'Bolo' tuvo la piel roja un buen tiempo", ha finalizado Cissé.

