Mourinho se rinde al Madrid: "Decir no una vez es difícil, dos muy difícil y tres imposible"

José Mourinho fue entrenador del Real Madrid durante tres temporadas, desde 2010 hasta 2013, pero si hubiese querido podría haber entrenado al conjunto blanco antes, ya que le ofrecieron dirigir al equipo madrileño en dos ocasiones hasta que aceptó el reto dejando el Inter de Milán.

El técnico portugués ha hablado acerca de este tema en la serie de DAZN, 'The Making of', donde también han aparecido caras muy conocidas en el mundo del fútbol como Cristiano Ronaldo o Neymar.

En el capítulo dedicado al portugués, titulado 'La Familia', explica por qué tras la final de Champions entre Inter y Bayern Múnich disputada en 2010 no volvió a la ciudad italiana: "La razón por la que cuando acabó el partido no volví a Milán es porque creo que, si hubiera vuelto a Milán, no me habría ido al Real Madrid".

Decisión de dirigir al Madrid

"Había tomado la decisión. El contrato no estaba firmado, pero había tomado la decisión. Había decidido irme al Madrid, no había ido en dos ocasiones y era la tercera oportunidad. Decirle no al Madrid una vez es difícil, dos es muy difícil y tres es imposible", concluía el que fuera entrenador del equipo merengue.

