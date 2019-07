Zidane: "Tengo un equipazo, solo necesitamos ganar un partido"

El Real Madrid no pudo brindar una victoria a su afición después de la dura derrota sufrida ante el Atlético en el último partido disputado en Estados Unidos. Un solitario gol de Harry Kane condenó a los blancos en la Audi Cup y el equipo merengue se tiene que conformar con la 'final de consolación'. Keylor Navas y los jóvenes fueron los mejores. Zinedine Zidane analiza ante los medios de comunicación la actuación de sus pupilos.

Mentalidad positiva

"Estuvimos mejor hoy y lo que tenemos que hacer es mejorar cada día. No podemos estar contentos con la derrota, pero estuvimos mejor en todos los aspectos. Hay que estar positivos, sabiendo que lo podemos hacer mejor".

Futuro de James

"No lo sé. No sé lo que va a pasar. Nosotros estamos aquí, entrenando, jugando y no sé lo que va a pasar".

Zidane: "Solo necesitamos ganar un partido"

Debate en la portería

"Keylor ha hecho un gran partido y ya está. Lo que dijo el otro día Thibaut -Courtois-, no creo que sea nada. Todos están haciendo cosas, las mismas, y todos son importantes. Los que estuvieron hoy aquí lo hicieron bien aunque no ganásemos el partido".

¿Se queda James?

"No estoy pensando en eso. Estoy con mis jugadores aquí y en lo que tenemos que hacer aquí".

Mercado de fichajes

"Nosotros estamos aquí, todos y nosotros somos estos. Pueden cambiar cosas, sí. Pero nosotros estamos aquí, trabajando con esta plantilla. Es verdad que no es buen momento porque cuando pierdes no es lo más agradable. Pero nosotros vamos a rendir".

Ausencia de Bale

"No ha venido porque no se sentía, no estaba bien. Hablando con los médicos era mejor que se quedase en Madrid. Se ha quedado entrenando en Madrid y ya está. Es una decisión conjunta y ya está".

Necesitan una victoria

"Sé que es complicado porque acabamos una temporada difícil y empezamos una temporada difícil. Yo sé que tengo un equipazo. No estamos listos todavía, se ve. Vamos a sacar adelante esto. Lo que necesitamos es solo ganar un partido, de verdad. Solo nos hace falta eso".

Centrados en el ahora

"Nuestra mente está aquí. Preparando partidos y preparando nuestra temporada".

