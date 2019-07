Las opciones de Pogba para dejar el United y fichar por el Real Madrid

Paul Pogba (26 años, Francia) continúa a la espera de poder fichar por el Real Madrid. El jugador sigue siendo la prioridad del conjunto blanco para lo que resta de mercado. Una operación que Zidane considera clave para su nuevo proyecto, aunque no se trata de un acuerdo sencillo para Florentino Pérez, ya que el Manchester United se resiste a vender a su gran estrella este verano.

El centrocampista lleva varios meses en la órbita del Real Madrid. Zidane colocó a Pogba como su gran petición de cara a la temporada 2019/2020. Un fichaje que aporte capacidad de despliegue físico y pegada a su medular. Dos virtudes de nivel galáctico de las que carece actualmente el conjunto blanco .

En las últimas semanas el Manchester United ha ido cediendo terreno en la operación. Al principio los ingleses se mostraban reacios a dejar salir a su buque insignia, pero el interés de Pogba de fichar por el Real Madrid habría decantado la balanza para que su club ceda. Y es que EL BERNABÉU ya desveló que el francés estaba como loco por jugar en el Santiago Bernabéu la próxima temporada, estando incluso dispuesto a rebajarse el sueldo para facilitar la operación.

Paul Pogba disputando un amistoso de pretemporada con el Manchester United. REUTERS

El jugador ha apostado por una postura comedida y tranquila, alejada de actos de rebelión, para no dificultar la operación. De hecho, Pogba está realizando con normalidad la pretemporada con el Manchester United a la espera de que se resuelva su futuro en el club inglés.

Rakitic, Milinkovic-Savic o Bruno Fernandes

Desde Inglaterra ya se apuntaba a que el Manchester United había puesto una condición al Real Madrid para dejar salir a Pogba. Los de Old Trafford solicitaron tiempo a los blancos para cerrar un sustituto para el francés en su medular. Algo en lo que han avanzado en los últimos días, ya que los ingleses están estrechando el cerco por Milinkovic-Savic, Bruno Fernandes e Ivan Rakitic.

De esta terna de tres jugadores, podrían aterrizar dos en Old Trafford este verano. Savic es el que más cerca está de llegar. Los ingleses tendrían apalabrado un acuerdo con el serbio por valor de 90 millones de euros, tal y cómo informó The Sun. Un jugador de condiciones similares a Pogba que podría sustituirle en los diablos rojos.

Milinkovic-Savic y Pogba

Caso diferente es el de Rakitic, ya que el United tiene al croata en su agenda pero aún no ha avanzado tanto la operación. Los ingleses han enviado un emisario a Barcelona para tantear sus opciones para hacerse con los servicios del azulgrana.

Ventas obligadas en el United

Para financiar estos fichajes al Manchester United no le valdría solo con vender a Pogba al Real Madrid. Milinkovic costaría 90, y Bruno y Rakitic más de 60. Algo para lo que los diablos rojos ya están trabajando para conseguir liquidez, concretamente a través de la venta de Lukaku por unos 75 millones de euros. El belga estuvo muy cerca de marcharse al Inter de Milán este verano.

Pogba y Lukaku con el Manchester United Reuters

Si el United certifica estas operaciones, Pogba se acercaría drásticamente al Real Madrid. Sin embargo, el jugador no ejercerá más presión de la necesaria al conjunto inglés. El francés ya hizo movimientos al comunciar a su club y a su entrenador que no quería seguir en Old Trafford una temporada más, transmitiendo su deseo de cumplir el sueño de fichar por los blancos.

Por si fuera poco, los planes para que Pogba recale en el Real Madrid siguen su curso, aunque sea lentamente. El hermano del francés jugará en España la próxima temporada tras haber fichado por el CD Manchego (Ciudad Real) que milita en Tercera División. Un paso importante, ya que ambos querían estar cerca este año.

Mathias y Paul Pogba

El mercado en Inglaterra cierra el próximo 8 de agosto a las 18:00 horas y aún queda la recta final de la operación. El Real Madrid seguirá trabajando para conseguir dar a Zidane la gran petición que lleva haciendo todo el verano. Un fichaje con el inyectar calidad a su nuevo proyecto en Chamartín.

[Más información: El United hace planes sin Pogba: las cuentas de la operación con el Madrid]