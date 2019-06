Mayoral: "Ya avisé al Real Madrid que mi futuro se decidirá cuando termine el Europeo"

El futuro de Borja Mayoral podría estar cada vez más clarificado. El atacante jugará en la Real Sociedad la próxima temporada y durante su concentración con la Selección de España sub21 concedió una entrevista a Onda Cero en la que dejó clara su hoja de ruta: "Mi futuro se decidirá cuando termine el Europeo".

Planes de futuro

"Viendo lo que me pasó el año pasado, que hasta el día 29 no supe a dónde iba... Esto es como si no pasara nada para mí. Tengo después del Europeo todo julio y agosto y el año pasado fue en los últimos cinco días de mercado. Estoy tranquilo, creo que mi futuro se va a decidir nada más que acabe el Europeo y eso se lo dije a mi representante y al Real Madrid, que quería estar en un club desde el principio, hacer la pretemporada, y empezar de cero con ellos. Y espero que se haga en cuanto acabe el torneo, que va a ser lo mejor para mí".

Semifinal ante Francia

"Somos el equipo que más va a descansar, pero sí se hace larga la espera, sobre todo porque llevamos mucho tiempo concentrados, desde el 31, y estamos a final de temporada ya. Se hace un poco pesado, pero sabemos lo que tenemos enfrente y ahora no vale pesadez ninguna".

"Este año hemos jugado contra ellos y empatamos. Son jugadores muy físicos, muy grandes, rápidos y va a ser un partido difícil. Pero somos España, venimos de hacer un partido espectacular y estando así va a ser difícil que nos hagan daño. Estamos confiados y da igual el rival que esté enfrente".

La Selección

"Nos conocemos desde hace mucho tiempo, esta generación fue campeona en el Europeo sub19 y tenemos una relación muy buena entre todos. La otra era diferente, había muchos jugadores de nombre y tuvimos mala suerte en la final contra Alemania. En esta todos nos sentimos muy a gusto, como amigos, como equipo;vamos todos a una y eso es importante".

