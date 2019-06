Los ultras del PSG también abren la puerta a Neymar: "Si se quiere ir, que haga lo que quiera"

El futuro de Neymar en el PSG está más en el aire que nunca. En las últimas semanas Al-Khelaifi lanzó un órdago al brasileño y le dejó la puerta del club abierta. Una tendencia que también han seguido los ultras del club parisino públicamente, en la línea de la cúpula catarí.

Romain Mabille, presidente del Collectif Ultras Paris, ha concedido una entrevista a Le Parisien en la que analiza el futuro del brasileño: "Por ahora todo son rumores, ni siquiera sabemos si está más cerca de irse o de renovar su contrato. Por lo que respeta a esta temporada, la gente no tiene mucho que recriminarle a Neymar. Cambió su opinión y su forma de actuar. Se lesionó, pero cuando pudo jugar hizo bien su trabajo. Si se queda, seremos felices, pero si se quiere ir, que haga lo que quiera", señaló el líder de los ultras del PSG.

En la actualidad los hinchas mantienen una buena relación con Neymar. Si es cierto que años atrás tuvieron algunos problemas cuando le reprocharon sus actitudes sobre el terreno de juego, pero la situación se solucionó y los radicales le tienden la mano a continuar en París.

"Ahora hay menos tensión que hace una temporada, él ha dado un paso hacia los aficionados. Tenemos a Neymar con nosotros y, si él lo desea, preferimos que se quede.. Pero si él no quiere y se va, tampoco lloraremos su ausencia. Hace un año ya vivimos algo similar. Si él no quiere quedarse, ¿que interés hay en retenerlo? No hará bien su trabajo. No tiene sentido retener a la gente en el club. Para nosotros, lo más importante es el club. El PSG ha existido antes de Neymar, y seguirña existiendo después. Si él puede quedarse, mucho mejor", sentenció Mabille.

